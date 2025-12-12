Mohamed Salah kehrt für das Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion in den Kader des FC Liverpool zurück. Das berichten die BBC, Sky und der Telegraph übereinstimmend. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht.
Nach der Suspendierung für das Spiel gegen Inter: FC Liverpool trifft angeblich überraschende Entscheidung bei Mohamed Salah
Salahs Rückkehr sei das Ergebnis des Gesprächs auf dem Liverpooler Trainingsgelände mit Trainer Arne Slot, das dieser für Freitagmorgen angekündigt hatte. Der Coach habe die getroffen, um im besten Interesse des Vereins zu handeln. Slot wollte während seiner Pressekonferenz zuvor nicht näher darauf eingehen und erklärte: "Wenn ich in nächster Zeit über Mo spreche, sollte das mit ihm und nicht hier sein." Slot betonte aber, er habe "keine Gründe nicht zu wollen, dass er bleibt".
Der ägyptische Starstürmer hatte am Wochenende für Aufsehen gesorgt, als er in einem vielbeachteten Interview gegen Slot und den Klub wetterte. Auslöser war beim 3:3 gegen Leeds United das dritte Spiel in Folge, bei dem der viermalige Torschützenkönig der Premier League auf der Ersatzbank saß. Unter anderem behauptete Salah, dass er "kein Verhältnis" zu seinem Trainer habe und er das Gefühl habe, man habe ihn nun während der Liverpooler Krise zum Sündenbock gemacht und damit "unter den Bus geworfen".
- Getty Images
Abschiedsspiel für Mohamed Salah beim FC Liverpool?
Liverpool reagierte Anfang der Woche, indem Salah aus dem Kader für das Champions-League-Spiel bei Vorjahresfinalist Inter Mailand (1:0) gestrichen wurde.
Das Ligaspiel gegen Brighton an der Anfield Road ist Salahs letzte Gelegenheit für einen Auftritt im Liverpool-Trikot in diesem Jahr, denn anschließend nimmt er mit der ägyptischen Nationalmannschaft am Afrika Cup in Marokko teil.
Falls der Rechtsaußen im Januar einen Transfer anstrebt, wäre dies also womöglich seine Abschiedspartie in Liverpool. Vielsagend meinte er dazu am vergangenen Samstag: "Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton kommen. Es ist egal, ob ich spiele oder nicht. Ich werde es genießen. Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird."
Mohamed Salahs Zeit beim FC Liverpool in Zahlen:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Gelbe Karten: 13
- Titel: 9