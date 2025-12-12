Nach der Suspendierung für das Spiel gegen Inter: FC Liverpool trifft angeblich überraschende Entscheidung bei Mohamed Salah

Salahs Rückkehr sei das Ergebnis des Gesprächs auf dem Liverpooler Trainingsgelände mit Trainer Arne Slot, das dieser für Freitagmorgen angekündigt hatte. Der Coach habe die getroffen, um im besten Interesse des Vereins zu handeln. Slot wollte während seiner Pressekonferenz zuvor nicht näher darauf eingehen und erklärte: "Wenn ich in nächster Zeit über Mo spreche, sollte das mit ihm und nicht hier sein." Slot betonte aber, er habe "keine Gründe nicht zu wollen, dass er bleibt".

Der ägyptische Starstürmer hatte am Wochenende für Aufsehen gesorgt, als er in einem vielbeachteten Interview gegen Slot und den Klub wetterte. Auslöser war beim 3:3 gegen Leeds United das dritte Spiel in Folge, bei dem der viermalige Torschützenkönig der Premier League auf der Ersatzbank saß. Unter anderem behauptete Salah, dass er "kein Verhältnis" zu seinem Trainer habe und er das Gefühl habe, man habe ihn nun während der Liverpooler Krise zum Sündenbock gemacht und damit "unter den Bus geworfen".