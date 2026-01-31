Doch kein Verbleib beim FC Barcelona? Michael Carrick möchte Marcus Rashford wohl zu Manchester United zurückholen

Gleichwohl betont der Bericht, dass eine Rückkehr Rashfords ins Old Trafford mit einigen Hindernissen verbunden wäre. Zum einen sei der Engländer äußerst glücklich beim FC Barcelona und wolle dort nicht weg, zum anderen würde er bei einer Rückkehr wieder auf die Gehaltsliste von ManUnited wandern - ein Umstand, den man beim PL-Klub eigentlich verhindern will.

Darüber hinaus ist noch unklar, ob Carrick nach dem Ende der laufenden Saison überhaupt noch an der Seitenlinie der Red Devils steht. Als Nachfolger des entlassenen Ruben Amorim wurde der 44-Jährige lediglich als Interimslösung präsentiert, im Sommer soll nach aktuellem Stand ein neuer Mann übernehmen.

Rashford wechselte im zurückliegenden Sommer per Leihe in die katalanische Hauptstadt und wusste dort unter Trainer Hansi Flick durchaus zu überzeugen. In Abwesenheit des verletzten Raphinha schwang sich der 28-Jährige zum Stammspieler auf, stand wettbewerbsübergreifend 31-mal auf dem Platz und erzielte dabei neun Tore und zwölf Assists.