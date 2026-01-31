Wie die englische Zeitung Telegraph schreibt, würde der derzeitige Interimstrainer der Red Devils den 28-Jähigen gerne wieder im Klub aufnehmen, sollte es ihm gestattet sein, auch über den Sommer hinaus als United-Coach zu arbeiten.
Doch kein Verbleib beim FC Barcelona? Michael Carrick möchte Marcus Rashford wohl zu Manchester United zurückholen
Gleichwohl betont der Bericht, dass eine Rückkehr Rashfords ins Old Trafford mit einigen Hindernissen verbunden wäre. Zum einen sei der Engländer äußerst glücklich beim FC Barcelona und wolle dort nicht weg, zum anderen würde er bei einer Rückkehr wieder auf die Gehaltsliste von ManUnited wandern - ein Umstand, den man beim PL-Klub eigentlich verhindern will.
Darüber hinaus ist noch unklar, ob Carrick nach dem Ende der laufenden Saison überhaupt noch an der Seitenlinie der Red Devils steht. Als Nachfolger des entlassenen Ruben Amorim wurde der 44-Jährige lediglich als Interimslösung präsentiert, im Sommer soll nach aktuellem Stand ein neuer Mann übernehmen.
Rashford wechselte im zurückliegenden Sommer per Leihe in die katalanische Hauptstadt und wusste dort unter Trainer Hansi Flick durchaus zu überzeugen. In Abwesenheit des verletzten Raphinha schwang sich der 28-Jährige zum Stammspieler auf, stand wettbewerbsübergreifend 31-mal auf dem Platz und erzielte dabei neun Tore und zwölf Assists.
- Getty Images Sport
Barcelona besitzt Kaufoption bei Rashford
Das letzte Wort im Poker hat ohnehin der FC Barcelona, der sich in den Verhandlungen mit ManUnited eine Kaufoption sicherte und Rashford folglich fest unter Vertrag nehmen könnte. Diese liegt dem Vernehmen nach bei rund 30 Millionen Euro.
Der Engländer selbst betonte Ende des letzten Jahres, dass er nicht an eine Rückkehr nach England denke: "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist mein oberstes Ziel, aber nicht der Grund, warum ich hart trainiere und alles gebe. Das Ziel ist es, zu gewinnen. Barca ist ein großer, fantastischer Verein, der darauf ausgelegt ist, Titel zu gewinnen. Ich habe mich sehr gut in den Verein und in die Stadt eingelebt. Von dem Moment an, als ich hier ankam, habe ich mich sehr willkommen gefühlt."
Auch Flick zeigte sich offen gegenüber einem Verbleib bei Barca. Der Deutsche betonte "sehr zufrieden" mit dem 28-Jährigen zu sein. "Geschwindigkeit, Abschlussstärke, Ballkontrolle – er hat wirklich erstaunliche Qualitäten."
Die Saison 25/26 von Marcus Rashford
- Spiele: 31
- Spielminuten: 1792
- Tore: 9
- Assists: 12