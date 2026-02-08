Er schrie vor Schmerz! FC Liverpool droht ganz bittere Nachricht von 70-Millionen-Neuzugang - auch der FC Bayern war wohl dran

Jeremy Jacquet, der im kommenden Sommer zum FC Liverpool wechseln wird, hat sich bei seinem aktuellen Klub Stade Rennes möglicherweise schwerer verletzt.
Liverpool-Neuzugang Jeremy Jacquet verletzt sich: "Definitiv ziemlich ernst"
Bei Rennes' 1:3-Niederlage bei RC Lens in der Ligue 1 am Samstag verletzte sich Jacquet bei einem unglücklichen Sturz an der Schulter. Beim Aufprall schrie der Innenverteidiger vor Schmerz, wenig später musste er vom medizinischen Stab seines Teams nach knapp 70 Minuten vom Feld gebracht werden.
"Bei Jeremy ist es die Schulter. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber es ist definitiv ziemlich ernst", deutete Rennes-Trainer Habib Beye nach der Partie an, dass Jacquet möglicherweise eine lange Verletzungspause droht. Eine offizielle Diagnose steht aber noch aus.
Jacquets hohe Ablöse hatte rund um den FC Liverpool für Wirbel gesorgt
Sowohl für den 20-Jährigen selbst als auch für Liverpool wäre ein längerer Ausfall natürlich sehr bitter. Der englische Meister hatte die Verpflichtung von Jacquet zur kommenden Saison Anfang Februar perfekt gemacht. Die Ablöse fällt dabei mit bis zu 69,4 Millionen Euro sehr üppig aus, was angesichts von Jacquets bisher nicht sonderlich reichhaltiger Erfahrung mitunter für Unverständnis sorgte.
"Es geht mir nicht darum, den Spieler zu beleidigen. Ernsthaft, er kann da nichts für und ich wünsche ihm das Beste, denn er ist ein guter Spieler. (…) Rennes hat es geschafft, einen Trottel wie Liverpool zu finden, der 70 Millionen Euro zahlt", regte sich der ehemalige französische Nationalspieler Christophe Dugarry, Weltmeister von 1998, bei RMC Sport über den teuren Transfer auf. "Der Fußball verliert seinen Verstand. Hört auf zu glauben, dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gibt", fügte er an.
Jacquet stammt aus Rennes' Nachwuchs und hatte nach einer Leihe zu Clermont Foot in der Rückrunde der vergangenen Saison den Durchbruch bei Rennes' erster Mannschaft geschafft. Mittlerweile ist er bei dem französischen Erstligisten absolut gesetzt, hat bis dato aber erst 37 Einsätze in der Ligue 1 absolviert.
Auch Bayern München und Chelsea wollten Jeremy Jacquet wohl
Aufgrund seines enormen Potenzials war aber nicht nur Liverpool an Jacquet interessiert. Unter anderem der FC Chelsea und auch der FC Bayern München sollen ihre Fühler nach dem französischen U21-Nationalspieler ausgestreckt haben. Der entschied sich letztlich aber für einen Wechsel an die Anfield Road, wo er ab Sommer langfristig für Furore sorgen will.
Da man so viel Geld für ihn bezahlte, wird Liverpool um Trainer Arne Slot umso mehr darauf hoffen, dass Jacquet nicht allzu lange pausieren muss und mit optimaler Fitness bei den Reds aufschlägt. Sollte Ibrahima Konate, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, Liverpool verlassen, könnte Jacquet an der Seite von Virgil van Dijk nach und nach als Abwehrchef der Zukunft aufgebaut werden.
Jeremy Jacquets Leistungsdaten für Rennes in dieser Saison
- Einsätze: 21
- Tore: 0
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4
- Gelb-Rote Karten: 1