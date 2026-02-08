Er schrie vor Schmerz! FC Liverpool droht ganz bittere Nachricht von 70-Millionen-Neuzugang - auch der FC Bayern war wohl dran

Sowohl für den 20-Jährigen selbst als auch für Liverpool wäre ein längerer Ausfall natürlich sehr bitter. Der englische Meister hatte die Verpflichtung von Jacquet zur kommenden Saison Anfang Februar perfekt gemacht. Die Ablöse fällt dabei mit bis zu 69,4 Millionen Euro sehr üppig aus, was angesichts von Jacquets bisher nicht sonderlich reichhaltiger Erfahrung mitunter für Unverständnis sorgte.

"Es geht mir nicht darum, den Spieler zu beleidigen. Ernsthaft, er kann da nichts für und ich wünsche ihm das Beste, denn er ist ein guter Spieler. (…) Rennes hat es geschafft, einen Trottel wie Liverpool zu finden, der 70 Millionen Euro zahlt", regte sich der ehemalige französische Nationalspieler Christophe Dugarry, Weltmeister von 1998, bei RMC Sport über den teuren Transfer auf. "Der Fußball verliert seinen Verstand. Hört auf zu glauben, dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gibt", fügte er an.

Jacquet stammt aus Rennes' Nachwuchs und hatte nach einer Leihe zu Clermont Foot in der Rückrunde der vergangenen Saison den Durchbruch bei Rennes' erster Mannschaft geschafft. Mittlerweile ist er bei dem französischen Erstligisten absolut gesetzt, hat bis dato aber erst 37 Einsätze in der Ligue 1 absolviert.