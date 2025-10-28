"Er ist unerträglich und beleidigt seinen Trainer": Will Real Madrid Vinicius Junior jetzt los werden?

"Er jammert ständig, beschwert sich über den Schiedsrichter oder seine Gegenspieler. Und sobald er dann mal etwas Gutes macht, stachelt er das Publikum an, als wäre er in einer Arena", sagte Dugarry in der Sendung "Rothen s'enflamme" bei RMCSport über Vinicius und kritisierte dann auch dessen Verhalten gegenüber Alonso: "Er ist unerträglich und beleidigt seinen Trainer. Natürlich kann man enttäuscht sein und auch mal den Kopf unten haben, wenn man ausgewechselt wird - aber das geht zu weit."

Dann holte Dugarry, Weltmeister von 1998, weiter aus: "Seinen Trainer derart zu beleidigen, wenn deine Leistungen das nicht im Entferntesten her geben ... Ist es ihm mal in den Sinn gekommen, dass der Trainer ihn vielleicht nicht spielen lässt, weil seine Leistungen nicht auf dem entsprechenden Level sind?" Vinicius "nervt mich", fuhr Dugarry fort: "Er ist immer am Heulen und fordert immer irgendetwas."