"Er hat angekündigt, dass er hier nicht weitermachen wird": FC Barcelona schwer enttäuscht von bevorstehendem Abgang - PSG schlägt wohl zu

"Wir werden darüber sprechen, wenn es endgültig offiziell ist. Er (Dro, d. Red.) hat angekündigt, dass er hier nicht weitermachen wird. Das ist eine unangenehme Situation", sagte Laporta am Sonntag bei Catalunya Radio.

Der Barca-Boss betonte zudem, dass man bei den Katalanen von Dros Entscheidung, den Verein zu verlassen, überrascht worden sei. So hatte Barcelona eigentlich fest vor, den offensiven Mittelfeldspieler mit Vollendung seines 18. Lebensjahres am 12. Januar mit einem neuen Vertrag auszustatten. Doch Dro lehnte ab - obwohl es laut Laporta bereits eine Übereinkunft gab.

"Überraschenderweise hat sein Berater uns mitgeteilt, dass wir nicht vollziehen können, worauf wir uns geeinigt hatten", zeigte sich Laporta schwer enttäuscht. "Im Interesse von Barca werden wir jetzt versuchen, die Sache so gut es geht über die Bühne zu bringen."