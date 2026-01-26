Präsident Joan Laporta vom FC Barcelona hat den Wechselwunsch von Mittelfeldtalent Dro Fernandez bestätigt. Den Youngster zieht es wohl zu Paris Saint-Germain.
"Er hat angekündigt, dass er hier nicht weitermachen wird": FC Barcelona schwer enttäuscht von bevorstehendem Abgang - PSG schlägt wohl zu
Wechselwunsch von Dro Fernandez überraschte den FC Barcelona
"Wir werden darüber sprechen, wenn es endgültig offiziell ist. Er (Dro, d. Red.) hat angekündigt, dass er hier nicht weitermachen wird. Das ist eine unangenehme Situation", sagte Laporta am Sonntag bei Catalunya Radio.
Der Barca-Boss betonte zudem, dass man bei den Katalanen von Dros Entscheidung, den Verein zu verlassen, überrascht worden sei. So hatte Barcelona eigentlich fest vor, den offensiven Mittelfeldspieler mit Vollendung seines 18. Lebensjahres am 12. Januar mit einem neuen Vertrag auszustatten. Doch Dro lehnte ab - obwohl es laut Laporta bereits eine Übereinkunft gab.
"Überraschenderweise hat sein Berater uns mitgeteilt, dass wir nicht vollziehen können, worauf wir uns geeinigt hatten", zeigte sich Laporta schwer enttäuscht. "Im Interesse von Barca werden wir jetzt versuchen, die Sache so gut es geht über die Bühne zu bringen."
Auch der BVB hatte Dro Fernandez offenbar im Auge
Über die Abschiedsabsichten von Dro war bereits Mitte Januar berichtet worden. Beim spanischen Meister hätte man die Entwicklung des 18-jährigen Eigengewächses sehr gerne weiter begleitet, Trainer Hansi Flick soll Dros Entscheidung intern als "größte Enttäuschung seines Lebens" bezeichnet haben. Vor kurzem machte Flick seinen Ärger auf einer Pressekonferenz dann auch öffentlich und deutete an, dass Dro in seinen Wechselplänen von seinem Umfeld beeinflusst worden sei.
Mehrere namhafte Vereine, darunter wohl auch Borussia Dortmund, meldeten offenbar Interesse an dem spanischen U18-Nationalspieler an, den Zuschlag erhält voraussichtlich PSG. Einem Bericht von Transferexperte Fabrizio Romano zufolge haben sich die Pariser mit Barcelona bereits geeinigt, die Ablöse soll etwas höher liegen als die sechs Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in Dros aktuellem, noch bis 2027 datierten Vertrag bei den Blaugrana. Mit dem Hochbegabten selbst soll sich PSG schon seit vergangener Woche einig gewesen sein.
Dro Fernandez bekam bei Barca diese Saison erste Einsätze
Dro war 2022 als 14-Jähriger in Barcas Nachwuchsabteilung gewechselt. In der Vorbereitung auf die laufende Saison durfte er sich beim A-Team beweisen und konnte überzeugen, Flick baute den jungen Spanier daraufhin auch in Pflichtspielen hin und wieder ein.
Offensichtlich reichten Dro die fünf zumeist kurzen Einsätze, die er in dieser Spielzeit bisher bekam, allerdings nicht aus. Für Aufsehen sorgte er speziell bei seinem Champions-League-Debüt Ende Oktober, als er beim 6:1 gegen Olympiakos von Beginn an ran durfte und einen Treffer vorbereitete. Zuletzt saß Dro dann fast ausschließlich auf der Bank, seinen letzten Einsatz für die erste Mannschaft hatte er Anfang Dezember beim 3:1 gegen Atletico Madrid. Letztmals im Barca-Trikot auf dem Platz stand Dro dann Anfang Januar für das B-Team in der vierten spanischen Liga.
Berühmte Vorgänger für Dro Fernandez: Diese Spieler wechselten von Barcelona zu PSG
Spieler Jahr Ablöse Frederic Dehu 2000 6 Millionen Euro Mikel Arteta 2001 Leihe Maxwell 2012 3,5 Millionen Euro Neymar 2017 222 Millionen Euro Rafinha 2020 1,5 Millionen Euro Lionel Messi 2021 ablösefrei Ousmane Dembele 2023 50 Millionen Euro