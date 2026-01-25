Der BVB geht wohl leer aus! PSC schnappt sich offenbar Top-Talent des FC Barcelona

Informationen des renommierten englischen Journalisten Ben Jacobs zufolge hatten auch Borussia Dortmund sowie der FC Chelsea und Manchester City Interesse am Offensivspieler bekundet.

Fernandez wechselte im Sommer 2022 von ED Val Minor Nigran in die Barca-Jugend. Auf sich aufmerksam machte er während der Sommervorbereitung auf die laufende Saison, in der er durchgehend zum Kader der ersten Mannschaft gehörte. Unter Flick kam er insgesamt auf 148 Minuten in fünf Pflichtspielen - vier in LaLiga und eins in der Champions League. Dabei gelang ihm in der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus sogar ein Assist.

Sein bisher letztes Spiel für Barca bestritt er am 2. Dezember beim 3:1-Sieg gegen Atletico Madrid.