Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich stattdessen Paris Saint-Germain die Dienste des 18-jährigen Offensivspielers gesichert. Beide Vereine hätten sich auf einen Transfer bereits geeinigt, demnach ziehen die Franzosen die Ausstiegsklausel von etwas mehr als sechs Millionen Euro.
Der BVB geht wohl leer aus! PSC schnappt sich offenbar Top-Talent des FC Barcelona
Dro Fernandez will Vertrag bei Barcelona nicht verlängern
Bereits vergangene Woche war durchgesickert, dass Fernandez seinen bei Barcelona noch bis 2027 datierten Vertrag nicht verlängern wolle. Die Katalanen hatten bis zuletzt versucht, das Arbeitspapier zu verlängern, der 18-Jährige entschied sich jedoch für einen Wechsel.
Die Entscheidung Fernandez' habe bei den Verantwortlichen des spanischen Meisters große Überraschung ausgelöst, heißt es. Trainer Hansi Flick habe den Entschluss des Teenagers intern als "größte Enttäuschung seines Lebens" bezeichnet.
Zahlreiche Topklubs an Dro Fernandez interessiert
Informationen des renommierten englischen Journalisten Ben Jacobs zufolge hatten auch Borussia Dortmund sowie der FC Chelsea und Manchester City Interesse am Offensivspieler bekundet.
Fernandez wechselte im Sommer 2022 von ED Val Minor Nigran in die Barca-Jugend. Auf sich aufmerksam machte er während der Sommervorbereitung auf die laufende Saison, in der er durchgehend zum Kader der ersten Mannschaft gehörte. Unter Flick kam er insgesamt auf 148 Minuten in fünf Pflichtspielen - vier in LaLiga und eins in der Champions League. Dabei gelang ihm in der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus sogar ein Assist.
Sein bisher letztes Spiel für Barca bestritt er am 2. Dezember beim 3:1-Sieg gegen Atletico Madrid.
Dro Fernandez: Seine Statistiken für die Profis in der Saison 2025/26
- Spiele: 5
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 148