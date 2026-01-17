"Du musst für die Farben leben": Hansi Flick kann Wechselwunsch von Supertalent des FC Barcelona nicht verstehen

"Ich will nicht darauf antworten, weil du als Trainer viel Energie in die Spieler investierst, an sie glaubst, ihnen bei der Entwicklung hilfst. Ich weiß aber auch, dass es Leute um die Spieler herum gibt. Manchmal ist es so, dass du nicht einverstanden mit dem bist, was sie machen. Aber sie sind 18, sind alt genug, um Entscheidungen zu treffen. Sie haben Leute um sich herum", sagte der Barca-Coach am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Real Sociedad.

Wie die spanische As berichtet, wird sich Fernandez noch in diesem Winter Paris Saint-Germain anschließen. Transferexperte Fabrizio Romano sprach schon von einer mündlichen Einigung zwischen PSG und dem Spieler. Der amtierende Champions-League-Sieger muss zudem noch sechs Millionen Euro für die Ausstiegsklausel hinblättern.

Zuvor hatte Sport geschrieben, dass der 18-Jährige die Katalanen unbedingt verlassen möchte und dies so auch bereits Flick mitgeteilt habe. Dieser habe den Entschluss des Teenagers intern als "größte Enttäuschung seines Lebens" bezeichnet.