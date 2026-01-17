Trainer Hansi Flick hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass Supertalent Dro Fernandez den FC Barcelona verlassen möchte.
"Du musst für die Farben leben": Hansi Flick kann Wechselwunsch von Supertalent des FC Barcelona nicht verstehen
"Ich will nicht darauf antworten, weil du als Trainer viel Energie in die Spieler investierst, an sie glaubst, ihnen bei der Entwicklung hilfst. Ich weiß aber auch, dass es Leute um die Spieler herum gibt. Manchmal ist es so, dass du nicht einverstanden mit dem bist, was sie machen. Aber sie sind 18, sind alt genug, um Entscheidungen zu treffen. Sie haben Leute um sich herum", sagte der Barca-Coach am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Real Sociedad.
Wie die spanische As berichtet, wird sich Fernandez noch in diesem Winter Paris Saint-Germain anschließen. Transferexperte Fabrizio Romano sprach schon von einer mündlichen Einigung zwischen PSG und dem Spieler. Der amtierende Champions-League-Sieger muss zudem noch sechs Millionen Euro für die Ausstiegsklausel hinblättern.
Zuvor hatte Sport geschrieben, dass der 18-Jährige die Katalanen unbedingt verlassen möchte und dies so auch bereits Flick mitgeteilt habe. Dieser habe den Entschluss des Teenagers intern als "größte Enttäuschung seines Lebens" bezeichnet.
Barcelona wollte Fernandez halten
"Was ich den jungen Spielern aus La Masia sagen will: Wir geben ihnen die Chance, bei uns zu trainieren, sich jeden Tag zu entwickeln. Du musst da sein. Wenn du für Barca spielen willst, dann zu 100 Prozent, mit dem ganzen Herzen. Das will ich jedem sagen, der jetzt oder in der Zukunft bei uns ist. Du musst für die Farben leben. Das will ich sehen, alle anderen will ich nicht", so Flick.
Dabei wollte Barcelona laut Sport mit dem Offensivspieler eigentlich verlängern, sobald er volljährig wird - am 12. Januar feierte Fernandez seinen 18. Geburtstag. Nun kommt es aber anders.
Fernandez wechselte im Sommer 2022 von ED Val Minor Nigran in die Jugend Barcas und machte bereits während der Sommervorbereitung auf die laufende Saison auf sich aufmerksam. Seitdem gehörte er kontinuierlich zum Kader der ersten Mannschaft. Unter Flick kam er auf insgesamt 148 Einsatzminuten in fünf Pflichtspielen - vier in LaLiga und eines in der Champions League, bei dem er gegen Olympiakos Piräus sogar einen Assist verbuchte.
Sein bisher letztes Spiel für den spanischen Tabellenführer absolvierte er am 2. Dezember beim 3:1-Erfolg gegen Atletico Madrid.
Dro Fernandez: Seine Statistiken für die Profis in der Saison 2025/26
- Spiele: 5
- Tore: 0
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 148