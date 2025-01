Goncalo Inacio passt in das Profil, das der BVB für seine Defensive sucht. Der Preis für den Portugiesen soll aber happig sein.

Der BVB will sich im Januar nach Möglichkeit auf mehreren Positionen verstärken. Unter anderem soll in der Abwehr nachgelegt werden. Ein Kandidat ist wohl Goncalo Inacio von Sporting CP, wie Sky erfahren haben will. Der 23-Jährige sei der Borussia sogar aktiv angeboten worden.