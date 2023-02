FC Liverpool: Sporting-Leistungsträger Inácio soll kommen - erstes Angebot wird wohl vorbereitet

Jürgen Klopp will seine Innenverteidigung wohl verstärken, in dem Zusammenhang ist anscheinend Gonçalo Inácio im Liverpool-Visier.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen der portugiesischen Zeitung Correio da Manha arbeitet der FC Liverpool an einem Angebot für Gonçalo Inácio von Sporting. Die Scouts der Reds sollen am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage von Sporting gegen Porto vor Ort gewesen und den Innenverteidiger beobachtet haben. Dabei soll man von der Leistung des 21-Jährigen beeindruckt gewesen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge ist im Vertrag von Inácio eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro integriert, welche Liverpool im Sommer ziehen könnte. Entscheidend für einen Transfer des Portugiesen soll auch sein, ob sich Sporting für die Champions League qualifiziert. Jürgen Klopp ist dem Vernehmen nach aufgrund der bisher enttäuschenden Saison daran interessiert sein, den Kader umzubauen und auch das Abwehrzentrum könnte dabei neue Gesichter bekommen.

Vor Beginn dieser Saison wurde der portugiesische U21-Nationalspieler Gerüchten zufolge bereits von Manchester United und den Wolverhampton Wanderers umworben, aktuell soll sich auch Real Madrid für ihn interessieren.

Liverpool könnte darauf bauen, dass Inácios Teamkollege Sebastian Coates für die Reds ein gutes Wort einlegt. Der Abwehrspieler aus Uruguay lief zwischen 2011 und 2015 an der Anfield Road auf und könnte zur "Geheimwaffe" im Kampf um das Talent werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Sporting spielt Inácio in der Dreierkette den rechten Innenverteidiger, unter Jürgen Klopp müsste er sich dann an eine Viererkette gewöhnen. Bei den Hauptstädtern steht er regelmäßig auf dem Platz und verzeichnete bereits 32 Einsätze, in denen er auch zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.

Der Marktwert des Shootingstars liegt mit 23 Millionen Euro deutlich unter der angeblichen Ausstiegsklausel. In Lissabon läuft Inácios Arbeitspapier im Sommer 2026 aus.