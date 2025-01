Denkzettel für Florian Wirtz: Bayer Leverkusen gewinnt dennoch nach atemberaubender Anfangsphase beim BVB

Der Meister startet gegen eine arg dezimierte Dortmunder Elf erfolgreich in das Jahr 2025 - Florian Wirtz sitzt dabei lange auf der Bank.

Bayer Leverkusen hat die Dortmunder Verzweiflungsabwehr blitzschnell zerrissen und jagt Bayern München auch im neuen Jahr. Der Double-Gewinner führte den von einer Grippewelle enorm geschwächten BVB auswärts in einer irren Anfangsphase vor - nach einem am Ende doch noch glücklichen 3:2 (3:1) im Topspiel und neun Pflichtspielsiegen in Serie sind die Bayern auch dank Doppeltorschütze Patrik Schick nur einen Punkt entfernt.

Die Not-Viererkette, innen bestehend aus Startelf-Debütant Yannik Lührs und Rechtsverteidiger Julian Ryerson, war bei lausiger Kälte mit dem Bayer-Ansturm komplett überfordert. Nathan Tella nach nur 25 Sekunden und Schick (8./19.) nutzten dies für drei schnelle Tore, von denen sich der BVB nur langsam erholte. Jamie Gittens (12.) brachte Dortmund nur kurz wieder heran, Serhou Guirassy per Foulelfmeter (79.) ließ die Westfalen dagegen wieder hoffen.

Die Borussia hatte zuletzt im April ein Liga-Heimspiel verloren - und zuletzt 2004 das erste Ligaspiel des Jahres.