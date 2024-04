"Er erinnert mich an den Ronaldinho": Ex-Stürmer vom FC Bayern mischt die Serie A auf - und empfiehlt sich für Manchester United

Der junge Stürmer führt Bologna mit seinen Toren wohl bald in den Europapokal.

Die Fans des FC Bologna waren vor dieser Saison in ziemlicher Sorge. Mit Marko Arnautovic hatte sich ihr mit Abstand bester Torschütze der letzten beiden Jahre Richtung Inter Mailand verabschiedet. Der Österreicher war zwar schon Mitte 30, aber trotzdem der Garant für den Klassenerhalt im Vorjahr gewesen. Sein Nachfolger sollte ein junger Niederländer sein, der nicht wirklich dafür geeignet schien.

Bologna setzte auf Joshua Zirkzee in der Arnautovic-Rolle. Er war 2022 für 8,5 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen und hatte in seiner ersten Saison bei den Rossoblu magere zweimal genetzt. Dazu gab es in der Presse und unter den Anhängern Zweifel an seiner Einstellung. Kein Wunder also, dass die Skepsis zunächst mal groß war.

Viel übrig ist davon nicht mehr. Im Gegenteil: Zirkzee spielt eine herausragende Saison und sein Trainer Thiago Motta ist so begeistert, dass er ihn sogar mit einem ehemaligen Gewinner des Ballon d'Or verglich. Der Ex-Profi schwärmte bei Sky Sport Italia von Zirkzee: "Er hat gesagt, dass seine Idole [Zlatan] Ibrahimovic und [Gabriel] Batistuta sind, zwei hervorragende Spieler. Aber wenn ich ihn jeden Tag sehe, erinnert er mich an den Ronaldinho, mit dem ich in Barcelona gespielt habe.

Motta schränkte gleichzeitig ein: "Aber ich kann ihn mit niemandem vergleichen. Er ist einfach Joshua, und er ist etwas Besonderes."

Diese Ansicht teilen angeblich auch die Scouts von Manchester United, dem FC Arsenal, AC und Inter Mailand sowie Juventus.