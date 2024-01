60 Millionen Euro? Topklub hat offenbar Interesse an früherem Talent des FC Bayern München

Zirkzee spielt in Bologna eine starke Saison. Das ist offenbar auch den Verantwortlichen des FC Arsenal nicht verborgen geblieben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal ist angeblich an Joshua Zirkzee vom FC Bologna interessiert. Das berichtet die englische Zeitung The Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach könnte der 22-jährige Stürmer im Sommer von Italien nach England wechseln, da Bologna bereits verkündet hat, den Niederländer im Winter nicht ziehen lassen zu wollen.

Die Gunners müssten für Zirkzee offenbar knapp 60 Millionen Euro überweisen. Da sich der FC Bayern bei Zirkzees Abschied im Sommer 2022 übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Rückkaufoption und eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat, würden auch die Münchner bei einem Transfer mitverdienen. Angeblich würde der deutsche Rekordmeister sogar 50 Prozent der Ablösesumme kassieren.

Bereits vor drei Wochen hatte Sport1 berichtet, auch Manchester United habe Zirkzee im Visier. Der Youngster sei auf der Liste der Red Devils weit nach oben gerückt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zirkzee spielt in Bologna eine gute Saison. Der Youngster aus Schiedam kam in der laufenden Spielzeit in 22 Partien zum Einsatz, erzielte dabei acht Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.