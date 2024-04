"Er sagt dir die Dinge direkt ins Gesicht": Wie Thiago Motta den FC Bologna ohne festes System zu einem Champions-League-Anwärter gemacht hat

Der italienische Ex-Nationalspieler ist einer der spannendsten jungen Trainer Europas. Mit Bologna steht er vor einem großen Coup.

Sportdirektor Deco vom FC Barcelona ließ neulich durchaus aufhorchen, als er bei La Vanguardia zur Trainersuche der Katalanen zu Protokoll gab, dass Ex-Barça-Profi Thiago Motta kein Kandidat sei. "Ich verfolge Mottas Arbeit nicht regelmäßig und schaue die Spiele seiner Mannschaft nicht" erklärte der Portugiese.

Das verwundert, zieht Motta mit seiner Arbeit doch Interesse aus ganz Europa auf sich. So sollen sowohl Manchester United als auch Juventus in den letzten Wochen ihr Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen italienischen Nationalspielers verstärkt haben.

Der 41-Jährige steht kurz davor, sich mit dem FC Bologna in der Serie A sensationell für die Champions League zu qualifizieren - einem Team, das zuletzt vor 22 Jahren international dabei war.