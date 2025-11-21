"Er erinnert mich an Cristiano": Riesiges Lob für Bayern Münchens Harry Kane

"Er erinnert mich an Cristiano, als wir bei United waren und er jünger war. Manchmal steht er in einem verrückten Winkel und schießt - und man denkt: 'Was machst du da?' Du würdest sagen: 'Spiel ab' aber das kümmert ihn nicht. Er probiert es immer wieder - mit links, mit rechts. Für mich ist er der beste englische Spieler. Die Zahlen, die er erzielt, sind unglaublich", verriet Rooney im Podcast The Overlap.

"Ich finde einfach, wie er sich als Spieler entwickelt hat, ist unglaublich", führte der 40-Jährige fort. "Allein die Tore, die er erzielt hat, und seine Leistungen. Man kann davon ausgehen, dass er auch den Rekord an Länderspielen brechen wird - so viele Einsätze wie er hat."