Harry Kane wird Woche für Woche für seine Leistungen von allen Seiten mit Lob überschüttet. Dieses Mal kommt es von Manchester-United-Legende Wayne Rooney, der den Stürmer des FC Bayern München sogar mit Cristiano Ronaldo vergleicht.
"Er erinnert mich an Cristiano": Riesiges Lob für Bayern Münchens Harry Kane
Wayne Rooney ist begeistert von Harry Kane: "Die Zahlen, die er erzielt, sind unglaublich"
"Er erinnert mich an Cristiano, als wir bei United waren und er jünger war. Manchmal steht er in einem verrückten Winkel und schießt - und man denkt: 'Was machst du da?' Du würdest sagen: 'Spiel ab' aber das kümmert ihn nicht. Er probiert es immer wieder - mit links, mit rechts. Für mich ist er der beste englische Spieler. Die Zahlen, die er erzielt, sind unglaublich", verriet Rooney im Podcast The Overlap.
"Ich finde einfach, wie er sich als Spieler entwickelt hat, ist unglaublich", führte der 40-Jährige fort. "Allein die Tore, die er erzielt hat, und seine Leistungen. Man kann davon ausgehen, dass er auch den Rekord an Länderspielen brechen wird - so viele Einsätze wie er hat."
- Getty/GOAL
Bayern Münchens Harry Kane trifft, wie er will
Mit 32 Jahren zeigt Kane keinerlei Anzeichen, schwächer zu werden. Beim FC Bayern traf er in 113 Spielen bereits unglaubliche 108-mal und gewann vergangene Saison die Bundesliga - sein erster Titel als Profi. Als Kapitän der Three Lions kommt Kane auf 78 Tore in 112 Länderspielen. Auf Rekordnationalspieler Peter Shilton (125 Länderspiele) fehlt nicht mehr viel.
Auch andere englische Größen wie Jermain Defoe und Jamie Carragher teilen Rooneys Ansicht. Defoe erklärte: "Rekordtorschütze zu sein, das ist eine besondere Leistung. Wenn er dann noch ein großes Turnier gewinnt und die meisten Einsätze erreicht, muss man ihn auf jeden Fall in die Diskussion einbeziehen." Carragher ergänzte: "Shearer (Alan, Anm. d. Red.) war großartig, aber gegen Kane kann man nichts sagen. Er ist zu Bayern München gegangen und spielt auf dem Niveau von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi."
Harry Kane: Seine Statistiken für den FC Bayern in der bisherigen Saison 2025/26
- Bundesliga: 10 Spiele / 13 Tore / 3 Assists
- Champions League: 4 Spiele / 5 Tore
- DFB-Pokal: 2 Spiele / 4 Tore
- DFL-Supercup: 1 Spiel / 1 Tor