"Ich könnte in dieser Saison 100 Tore schießen. Aber wenn ich nicht die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewinne, werde ich wahrscheinlich auch nicht den Ballon d'Or gewinnen", sagte Kane in einer Medienrunde bei der englischen Nationalmannschaft. "Dafür muss man diese großen Trophäen gewinnen."
Reichen ihm selbst "100 Tore" nicht? Harry Kane vom FC Bayern analysiert seine Erfolgschancen beim Ballon d'Or
In den vergangenen drei WM-Jahren setzte sich jeweils kein Weltmeister, sondern ein amtierender Champions-League-Sieger von Real Madrid durch: 2022 Karim Benzema, 2018 Luka Modric und 2014 Cristiano Ronaldo. 2022 wurde der Ballon d'Or aber bereits vor dem Beginn der Winter-WM in Katar vergeben, im Jahr darauf siegte der argentinische Weltmeister Lionel Messi.
Rekordsieger Messi (acht Titel) triumphierte auch 2010, obwohl er in jenem Jahr weder mit Argentinien die WM noch mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen hat. Davor setzten sich drei amtierende Weltmeister durch: 2006 Italiens Fabio Cannavaro, 2002 Brasiliens Ronaldo, 1998 Frankreichs Zinedine Zidane. 1994 gewann Christo Stoitschkow, wie Messi 2010 war auch er in jenem Jahr ohne internationalen Titel mit Barca und Bulgarien geblieben.
Harry Kane: 23 Tore in 17 Pflichtspielen für den FC Bayern
Kane hat sich mit England bereits vorzeitig für die WM qualifiziert. Mit dem FC Bayern führt er nach vier Siegen aus vier Spielen aktuell die Tabelle der Königsklasse an. "Wir scheinen auf jeden Fall einer der Favoriten auf den Champions-League-Titel zu sein", erklärte Kane. "Das verbessert vielleicht meine Chancen ein wenig. Das Gleiche gilt für England. Ich denke, wir werden als einer der Favoriten in das Turnier gehen."
Persönlich befindet sich Kane in dieser Saison in überragender Form. Für den FC Bayern erzielte er in 17 Pflichtspielen bereits 23 Tore. Für England schoss er seit der Sommerpause drei Treffer, beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstag blieb er aber torlos. Am Sonntag geht es um 18 Uhr zum Abschluss der WM-Qualifikation auswärts gegen Albanien.
Aktuell hält Kane bei 77 Länderspieltoren für England. Mit einem weiteren Treffer würde er mit der brasilianischen Fußball-Ikone Pele gleichziehen. "In einem Atemzug mit Spielern wie Pele genannt zu werden, spricht für sich selbst", sagte Kane.
Harry Kane: Seine nächsten Spiele mit dem FC Bayern
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)