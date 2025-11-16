Reichen ihm selbst "100 Tore" nicht? Harry Kane vom FC Bayern analysiert seine Erfolgschancen beim Ballon d'Or

Kane hat sich mit England bereits vorzeitig für die WM qualifiziert. Mit dem FC Bayern führt er nach vier Siegen aus vier Spielen aktuell die Tabelle der Königsklasse an. "Wir scheinen auf jeden Fall einer der Favoriten auf den Champions-League-Titel zu sein", erklärte Kane. "Das verbessert vielleicht meine Chancen ein wenig. Das Gleiche gilt für England. Ich denke, wir werden als einer der Favoriten in das Turnier gehen."

Persönlich befindet sich Kane in dieser Saison in überragender Form. Für den FC Bayern erzielte er in 17 Pflichtspielen bereits 23 Tore. Für England schoss er seit der Sommerpause drei Treffer, beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstag blieb er aber torlos. Am Sonntag geht es um 18 Uhr zum Abschluss der WM-Qualifikation auswärts gegen Albanien.

Aktuell hält Kane bei 77 Länderspieltoren für England. Mit einem weiteren Treffer würde er mit der brasilianischen Fußball-Ikone Pele gleichziehen. "In einem Atemzug mit Spielern wie Pele genannt zu werden, spricht für sich selbst", sagte Kane.