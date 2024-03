Dieser FC Barcelona hat in der Champions League nichts zu verlieren - und könnte mit seinen drei Supertalenten für jeden Gegner zum Problem werden

Barça ist im Viertelfinale der Königsklasse einer der Außenseiter - und dürfte sich in dieser Rolle pudelwohl fühlen.

Der 3:1-Sieg des FC Barcelona gegen die SSC Neapel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League war einer gewichtiger für die Trainerkarriere Xavis. Obwohl er bereits einen großen Titel gewonnen hat (LaLiga 2023), hat er in Europa bislang noch nicht gezeigt, dass er es so richtig drauf hat.

Keine Mannschaft hat ein naturgegebenes Recht auf internationalen Erfolg über Generationen hinweg. Aber Barça als Marke, Mannschaft und Institution ist zu groß, um bei den wichtigsten Spielen der Saison zu fehlen. Doch von 2020 bis 2023 haben die Katalanen in Europa nur Enttäuschungen hinnehmen müssen.

Seit Lionel Messi vor der Saison 2018/19 im Camp Nou versprach, dass der Klub die Champions League bald wieder gewinnen werde, waren sie kein ernsthafter Herausforderer mehr. Eine legendäre 0:4-Pleite in Anfield im Jahr 2019, das berüchtigte Ausscheiden gegen den FC Bayern München (2:8) im Jahr 2020 und das Ausscheiden in der Gruppenphase in den Jahren 2022 und 2023 machten die Blaugrana zur Lachnummer in Europa.

Das Duell mit Napoli am Dienstag war also eine Chance zu zeigen, dass mit den Blaugrana wieder zu rechnen ist. Und es gab genug zu sehen, was darauf hindeutet, dass diesem Barça in dieser Saison eine Menge zuzutrauen ist.

Xavis Schützlinge, eine Mischung aus Supertalenten und erfahrenen Kräften, überzeugte an beiden Enden des Spielfelds und zog am Ende verdient in die Runde der letzten acht Teams ein. Top-Favoriten auf den Titel mögen andere sein, aber diese Barça-Truppe schürt im Moment die Zuversicht bei den eigenen Fans.