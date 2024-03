Bald beim FC Bayern? 17 Jahre altem Supertalent winkt im wichtigsten Spiel der Saison das Debüt in der Champions League

Pau Cubarsi startet beim FC Barcelona gerade durch. Was kann der 17-Jährige, den Xavi in diesem Jahr aus dem Hut gezaubert hat?

Das Aus im Pokal-Viertelfinale bei Athletic Bilbao (2:4 n. V.) und die 3:5-Niederlage daheim gegen den FC Villarreal waren Ende Januar zu viel - zumal auch der Clásico in der Supercopa zuvor mit 1:4 verloren wurde.

Trainer Xavi zog seine Konsequenzen aus diesem für den FC Barcelona ungenügenden Januar. Mehr noch aus der für Barça bis dato ungenügenden Saison. So teilte er mit, dass er zur kommenden Saison nicht mehr Trainer der Katalanen sein werde.

Was folgte, war die stärkste Phase seit dem Saisonstart: Fünf Siege, drei Unentschieden. Bis zur 1:2-Niederlage gegen Real Madrid in der Liga war Barça 13 Partien in Serie ungeschlagen. Nun knüpft man an diese Serie an.

Überbewerten sollte man den Lauf der Katalanen wohl eher nicht. Schließlich decken sich die Gegner größtenteils mit denen, gegen die man zum Saisonstart bereits gut aussah. Es folgte der Einbruch. Die Sterne vom Himmel spielt Barcelona auch jetzt nicht. Doch der leichte Aufschwung kommt auch nicht von ungefähr.

Xavi betonte nach dem knappen, aber hochverdienten 1:0-Sieg gegen Mallorca am Wochenende, dass das Team seit seiner Ankündigung besser spiele. Tatsächlich ist von beiden Seiten eine gewisse Leichtigkeit zu spüren: Von der Mannschaft, aber auch vom Trainer, der in seinen Entscheidungen klarer und mutiger wirkt. Eine dieser Entscheidungen: Pau Cubarsi.