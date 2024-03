ARD, ZDF oder RTL - wo wird Deutschland vs. Holland live im TV und Livestream übertragen?

Deutschland trifft am Dienstag in einem Testspiel-Klassiker auf Holland. Welcher Sender überträgt die Partie im TV und Livestream?

Drei Tage nach dem überzeugenden 2:0-Sieg in Frankreich steht für Deutschland das nächste Testspiel auf dem Programm: Am Dienstag (26. März) empfängt das DFB-Team die Niederlande zum Klassiker. Der Anstoß in Frankfurt ertönt um 20.45 Uhr.

Für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es darum, den positiven Eindruck vom Erfolg bei Vize-Weltmeister Frankreich zu bestätigen. Florian Wirtz hatte am Samstag in Lyon bereits nach knapp acht Sekunden zur Führung getroffen, in der zweiten Halbzeit legte dann Kai Havertz zum Endstand nach.

Der Vorfreude auf die Heim-EM im Sommer hat der Auftritt gegen Frankreich noch einmal einen Push verliehen, umso mehr will man natürlich auch das Duell mit Oranje live sehen. Aber wer überträgt das Testspiel: ARD oder ZDF? Oder zeigt RTL Deutschland vs. Holland?