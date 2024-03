Die DFB-Elf legt im ersten Länderspiel des EM-Jahres einen starken Auftritt hin und gewinnt verdient in Frankreich. Die Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Lyon mit einem beeindruckenden 2:0-Sieg gegen das vermeintlich übermächtige Frankreich ins EM-Jahr gestartet. Rückkehrer Toni Kroos war sofort die prägende Figur im deutschen Spiel - einer stellte ihn dennoch in den Schatten. Zwei deutsche Akteure fielen ab. Die DFB-Profis in der Einzelkritik.