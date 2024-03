Deutschland vs. Holland heute im Livestream: Wie viel kostet RTL+?

Klassiker in Frankfurt! Deutschland hat Holland zum drittletzten Testspiel vor der Heim-EM zu Gast. Wer überträgt im Livestream?

Zum insgesamt 46. Mal treffen Deutschland und Holland am Dienstag (26. März) in einem Länderspiel aufeinander. Ausgetragen wird die Partie heute in Frankfurt, los geht es um 20.45 Uhr.

Das Jahr der Heim-EM hat für die DFB-Elf bekanntlich gut begonnen, vergangenen Samstag feierte das Team um Rückkehrer Toni Kroos einen 2:0-Sieg bei Vize-Weltmeister Frankreich. Gelingt gegen Holland nun der nächste Erfolg?

Ihr könnt das Testspiel jedenfalls live im TV bei RTL oder im Livestream bei RTL+ verfolgen. Aber braucht man für den Stream zu Deutschland vs. Holland eigentlich ein Abo? Und wenn ja, wie teuer ist das?