Deutschland bei der WM Auslosung: Gegen wen könnte das DFB Team in der Gruppenphase der WM 2026 spielen? Mögliche Gruppen und Konstellationen

Die Qualifikation zur WM 2026 begann für die deutsche Nationalmannschaft denkbar schlecht, als die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann Anfang September mit 0:2 in der Slowakei verlor. Letztlich konnte ein Umweg über die Playoffs allerdings vermieden werden, Deutschland wurde noch Gruppenerster und tütete das direkte WM-Ticket mit dem rauschenden 6:0-Erfolg im Rückspiel gegen die Slowaken Mitte November am Ende doch noch eindrucksvoll ein.

Nun kann es also losgehen mit der Vorbereitung auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Sommer. Ein erster Meilenstein auf dem Weg dorthin ist die Auslosung der zwölf WM-Vorrundengruppen am Freitag, den 5. Dezember. Das DFB-Team ist dabei in Lostopf 1 gesetzt und geht damit einigen Schwergewichten aus dem Weg.

Welche Gruppengegner möglich sind, erfahrt Ihr jetzt.