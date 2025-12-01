Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Deutschland bei der WM Auslosung: Gegen wen könnte das DFB Team in der Gruppenphase der WM 2026 spielen? Mögliche Gruppen und Konstellationen

Bei der Gruppenauslosung für die WM 2026 ist Deutschland in Lostopf 1 gesetzt. Welche Gegner könnten in der Vorrunde auf das DFB-Team warten?

Die Qualifikation zur WM 2026 begann für die deutsche Nationalmannschaft denkbar schlecht, als die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann Anfang September mit 0:2 in der Slowakei verlor. Letztlich konnte ein Umweg über die Playoffs allerdings vermieden werden, Deutschland wurde noch Gruppenerster und tütete das direkte WM-Ticket mit dem rauschenden 6:0-Erfolg im Rückspiel gegen die Slowaken Mitte November am Ende doch noch eindrucksvoll ein.

Nun kann es also losgehen mit der Vorbereitung auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Sommer. Ein erster Meilenstein auf dem Weg dorthin ist die Auslosung der zwölf WM-Vorrundengruppen am Freitag, den 5. Dezember. Das DFB-Team ist dabei in Lostopf 1 gesetzt und geht damit einigen Schwergewichten aus dem Weg.

Welche Gruppengegner möglich sind, erfahrt Ihr jetzt.

  • Deutschland bei der WM Auslosung: Welchen Top-Gegnern geht das DFB Team aus dem Weg?

    Wie bereits erwähnt ist Deutschland bei der WM-Auslosung in Topf 1 gesetzt und kann damit auf einige Topfavoriten auf den WM-Titel in der Gruppenphase noch nicht treffen. Weltmeister Argentinien, Spanien, Frankreich, Portugal, Brasilien, England, die Niederlande oder Belgien scheiden als mögliche deutsche Gruppengegner aus.

    Auch die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sind in Topf 1 gesetzt. Auch auf sie kann das DFB-Team also in der Vorrunde nicht treffen.

    Auch in Lostopf 1 bei der WM-Auslosung: Diese Gruppengegner sind für Deutschland ausgeschlossen

    LandLostopf
    Argentinien1
    Spanien1
    Frankreich1
    Brasilien1
    Portugal1
    England1
    Belgien1
    Niederlande1
    USA1
    Mexiko1
    Kanada1
    Deutschlands mögliche Gegner bei der WM Auslosung: Das sind die weiteren Lostöpfe

    Die drei Gruppengegner von Deutschland bei der WM 2026 kommen also aus den Lostöpfen 2 bis 4. Bevor wir uns einige mögliche Konstellationen anschauen, bekommt Ihr hier erst einmal die Zusammensetzung der Töpfe in der Übersicht: 

    Lostopf 2Lostopf 3Lostopf 4
    KroatienNorwegenJordanien
    MarokkoPanamaKap Verde
    KolumbienÄgyptenGhana
    UruguayAlgerienCuracao
    SchweizSchottlandHaiti
    JapanParaguayNeuseeland
    SenegalTunesienPlayoff-Gewinner (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien)
    IranElfenbeinküstePlayoff-Gewinner (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien)
    SüdkoreaUsbekistanPlayoff-Gewinner (Türkei, Rumänien, Slowakei oder Kosovo)
    EcuadorKatarPlayoff-Gewinner (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien oder Irland)
    ÖsterreichSaudi-ArabienPlayoff-Gewinner (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien)
    AustralienSüdafrikaPlayoff-Gewinner (Irak, Bolivien oder Surinam)

  • So könnte die Gruppe von Deutschland (DFB) bei der WM 2026 aussehen

    Aus jedem der Lostöpfe 2, 3 und 4 wird Deutschland je ein Gruppengegner zugelost. Von der FIFA festgelegt ist dabei, dass das DFB-Team in der Vorrunde maximal auf eine weitere europäische Mannschaft treffen wird. Auch aus den anderen Kontinentalverbänden in Afrika, Asien, Südamerika, Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien wird Deutschland in der Gruppenphase auf jeweils maximal ein Team treffen können.

    Eine mögliche schwierige Gruppe für das DFB-Team wäre beispielsweise eine mit Japan, den starken Norwegern und Ghana. Auch eine Staffel mit Kolumbien, Ägypten und möglicherweise Italien würde zu den komplizierten Optionen zählen, ebenso wie eine Gruppe mit Kroatien, Paraguay und Ghana oder mit Marokko, Usbekistan und Italien.

    Mögliche schwere WM-Gruppen für Deutschland:

    Option
    • Deutschland
    • Japan
    • Norwegen
    • Ghana
     
    • Deutschland
    • Kolumbien
    • Ägypten
    • Italien
     
    • Deutschland
    • Kroatien
    • Paraguay
    • Ghana
     
    • Deutschland
    • Marokko
    • Usbekistan
    • Italien
     
    • Deutschland
    • Uruguay
    • Ägypten
    • Türkei

    Mögliche WM-Gruppen bei Losglück für Deutschland:

    Losglück hätte Deutschland beispielsweise bei einer Vorrundengruppe mit Australien, Panama und Neuseeland. Auch eine Staffel mit dem Iran, Panama und Kap Verde würde zu den leichtesten Optionen gehören, gleiches gilt für eine Gruppe mit Südkorea, Südafrika und Haiti. Auch eine Gruppe mit Iran, Tunesien und Neuseeland wäre sehr gut machbar.

    Option
    • Deutschland
    • Australien
    • Panama
    • Neuseeland
     
    • Deutschland
    • Iran
    • Panama
    • Kap Verde
     
    • Deutschland
    • Südkorea
    • Südafrika
    • Haiti
     
    • Deutschland
    • Iran
    • Tunesien
    • Neuseeland
     
    • Deutschland
    • Australien
    • Schottland
    • Curacao