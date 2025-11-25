Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 am 5. Dezember in Washington D.C. in Lostopf eins gesetzt - kann aber dennoch auf starke Gegner in der Vorrunde treffen.
Trotz Platzierung in Lostopf eins: Deutschland könnte bei der WM 2026 einen echten Brocken in der Gruppe bekommen
Deutschland kommt mit den Topnationen in Lostopf eins
Das geht aus dem Verfahrensplan zur Auslosung hervor, den der Weltverband FIFA am Dienstagabend veröffentlichte.
Das DFB-Team geht den absoluten Topteams der Weltspitze sowie den Gastgebern USA, Kanada und Mexiko aus dem Weg. Neben den austragenden Nationen und Deutschland sind Europameister Spanien, Titelverteidiger Argentinien, der Weltmeister von 2018 aus Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande und Belgien in Lostopf eins. Österreich findet sich in Lostopf zwei wieder und ist damit ein potenzieller deutscher Gegner in der Vierergruppe.
Es droht ein Duell mit Italien oder DänemarkFür die sechs noch nicht qualifizierten Teams, die über die Play-offs die letzten Teilnehmer am Turnier ausspielen, wurden sechs Platzhalter dem vierten Lostopf zugeteilt. Somit droht der DFB-Elf zumindest ein Duell mit großen Namen wie Italien oder Dänemark, die ihre WM-Teilnahme noch erkämpfen müssen.
WM 2026: Die Lostöpfe in der Übersicht
Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 USA Kroatien Norwegen Jordanien Kanada Marokko Panama Kap Verde Mexiko Kolumbien Ägypten Ghana Spanien Uruguay Algerien Curacao Argentinien Schweiz Schottland Haiti Frankreich Japan Paraguay Neuseeland England Senegal Tunesien 4 x Gewinner europ. Playoffs Brasilien IR Iran Elfenbeinküste 2 x Gewinner interkont. Playoffs Portugal Republik Korea Usbekistan Niederlande Ecuador Katar Belgien Österreich Saudi-Arabien Deutschland Australien Südafrika
