Trotz Platzierung in Lostopf eins: Deutschland könnte bei der WM 2026 einen echten Brocken in der Gruppe bekommen

Einer Horrorgruppe kann die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 aus dem Weg gehen. Dennoch könnte man zumindest ein schweres Los bekommen.

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 am 5. Dezember in Washington D.C. in Lostopf eins gesetzt - kann aber dennoch auf starke Gegner in der Vorrunde treffen.

  • Deutschland kommt mit den Topnationen in Lostopf eins

    Das geht aus dem Verfahrensplan zur Auslosung hervor, den der Weltverband FIFA am Dienstagabend veröffentlichte.

    Das DFB-Team geht den absoluten Topteams der Weltspitze sowie den Gastgebern USA, Kanada und Mexiko aus dem Weg. Neben den austragenden Nationen und Deutschland sind Europameister Spanien, Titelverteidiger Argentinien, der Weltmeister von 2018 aus Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande und Belgien in Lostopf eins. Österreich findet sich in Lostopf zwei wieder und ist damit ein potenzieller deutscher Gegner in der Vierergruppe.

    Es droht ein Duell mit Italien oder Dänemark

    Für die sechs noch nicht qualifizierten Teams, die über die Play-offs die letzten Teilnehmer am Turnier ausspielen, wurden sechs Platzhalter dem vierten Lostopf zugeteilt. Somit droht der DFB-Elf zumindest ein Duell mit großen Namen wie Italien oder Dänemark, die ihre WM-Teilnahme noch erkämpfen müssen.

  • WM 2026: Die Lostöpfe in der Übersicht

    Lostopf 1Lostopf 2Lostopf 3Lostopf 4
    USAKroatienNorwegenJordanien
    KanadaMarokkoPanamaKap Verde
    MexikoKolumbienÄgyptenGhana
    SpanienUruguayAlgerienCuracao
    ArgentinienSchweizSchottlandHaiti
    FrankreichJapanParaguayNeuseeland
    EnglandSenegalTunesien4 x Gewinner europ. Playoffs
    BrasilienIR IranElfenbeinküste2 x Gewinner interkont. Playoffs
    PortugalRepublik KoreaUsbekistan 
    NiederlandeEcuadorKatar 
    BelgienÖsterreichSaudi-Arabien 
    DeutschlandAustralienSüdafrika 