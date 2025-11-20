Im Kampf um die letzten Tickets für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat Italien ein vergleichsweise leichtes Los erwischt.
Gegner von Türkei und Italien in den WM-Playoffs stehen fest - scheitert die Squadra Azzurra zum dritten Mal in Folge?
Losglück für Türkei und Italien
Der viermalige Weltmeister bekommt es im Halbfinale der Playoffs zur WM 2026 mit Nordirland zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Sollte die arg unter Druck stehende Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ihr Heimspiel gegen die Nordiren gewinnen, würde im Finale um eines der letzten Tickets für die Endrunde auswärts Wales oder Bosnien-Herzegowina warten. Schweden, dem wohl unangenehmsten Gegner, ging die Squadra Azzurra somit aus dem Weg.
"Losfee" Marco Materazzi, mit Italien 2006 in Deutschland Weltmeister, sorgte zudem für das Duell zwischen der Türkei und Rumänien, Dänemark trifft auf Nordmazedonien, die Ukraine auf Schweden. Die Halbfinals finden am 26. März statt, die Endspiele fünf Tage später. Insgesamt werden noch vier europäische WM-Teilnehmer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gesucht.
- Getty Images
Italien scheiterte zuletzt zweimal in den Playoffs
Die vergangenen beiden WM-Turniere in Russland und Katar hatte Italien jeweils in den Playoffs verpasst. 2018 schied die Squadra Azzurra gegen Schweden (0:1/0:0) aus, vier Jahre später musste sich der Europameister von 2021 Nordmazedonien (0:1) geschlagen geben. Nordirland hatte in der deutschen Quali-Gruppe nach zwei Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (1:3/0:1) Platz drei belegt.
Beim interkontinentalen Play-off-Turnier werden zwei WM-Tickets ausgespielt, in diesem trifft zunächst Neukaledonien auf Jamaika sowie Bolivien auf Suriname. Der Sieger der Partie zwischen Neukaledonien und Jamaika bekommt es mit der aufgrund ihrer Weltranglistenposition im Finale gesetzten DR Kongo zu tun, im zweiten Endspiel spielt der Irak gegen den Gewinner des zweiten Duells. Die Begegnungen werden in Guadalajara und Monterrey stattfinden, zwei der drei mexikanischen WM-Spielorte.
WM-Playoffs: Alle Duelle im Überblick
Halbfinale 1 Halbfinale 2 Finale Italien vs. Nordirland Wales vs. Bosnien & Herzegowina Italien / Nordirland
vs.
Wales / Bosnien & Herzegowina
Ukraine vs. Schweden Polen vs. Albanien Ukraine / Schweden
vs.
Polen / Albanien
Türkei vs. Rumänien Slowakei vs. Kosovo Türkei / Rumänien
vs.
Slowakei / Kosovo
Dänemark vs. Nordmazedonien Tschechien vs. Irland Dänemark / Nordmazedonien
vs.
Tschechien / Irland