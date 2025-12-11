"Der Trainer ist genial": Bemerkenswertes Statement zum Real Madrids angeschlagenem Coach Xabi Alonso

El Mundo sieht Alonso zwar weiter "mit der Schlinge um den Hals auf dem Schafott" stehen, den Klub aber vor einem "Dilemma". Alonso sei zweifelsohne ein guter Trainer - aber auch der Richtige für Real? Wer den Spielern zuhörte, kam zu der Erkenntnis: unbedingt!

"Wir wollten den Leuten zeigen, dass wir mit dem Trainer zusammenstehen", sagte Rodrygo, der nach seinem Führungstreffer demonstrativ zu Alonso gestürmt war. "Ein eindrucksvolles Bild, ein ergreifendes", kommentierte das Blatt AS die "Geste, die wie Nähte eine Blutung stillte, die zeitweise unkontrollierbar schien".

Alonso, folgerte die Zeitung, sei "nicht allein". Das dokumentierten auch andere Profis. Die Mannschaft stehe "zu 100 Prozent" hinter Alonso, sagte Torwart Thibaut Courtois, Mittelfeldstar Jude Bellingham ergänzte: "Der Trainer ist genial. Ich persönlich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu ihm und weiß, dass es vielen meiner Teamkollegen so geht. Niemand gibt auf, niemand beschwert sich oder jammert."