Manchester United will im Transferpoker um Offensivspieler Antoine Semenyo von Premier-League-Konkurrent AFC Bournemouth offenbar ernst machen.
Der FC Liverpool hat ihn wohl als möglichen Nachfolger von Mohamed Salah auch im Auge: Manchester United will bei 70 Millionen Euro teurem Nationalspieler offenbar ernst machen
Holt Manchester United Antoine Semenyo für 70 Millionen Euro?
Wie der Telegraph berichtet, wird United alles daran setzen, Semenyo im anstehenden Wintertransferfenster von einem Wechsel ins Old Trafford zu überzeugen. Der 25-Jährige, der beide Flügelpositionen bekleiden, aber auch im Sturmzentrum spielen kann, wäre für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zu haben.
United würde mit Semenyo seiner neuen Offensive ein weiteres Puzzlestück hinzufügen. Im vergangenen Sommer hatten die Red Devils hier für sehr viel Geld bereits Bryan Mbeumo, Matheus Cunha und Benjamin Sesko verpflichtet.
- Getty Images Sport
Möglicher Salah-Ersatz: Auch Liverpool an Semenyo dran?
Im Werben um Semenyo ist United allerdings keineswegs alleine. Laut Telegraph und Fabrizio Romano buhlt allen voran Stadtrivale Manchester City ebenfalls um den ghanaischen Nationalspieler.
Sowohl United als auch City sollen demnach kürzlich Kontakt zu Semenyo aufgenommen haben, um über einen Januartransfer zu sprechen. United hoffe dabei darauf, dass die unklare Zukunft von City-Trainer Pep Guardiola den Offensivmann abschrecken könnte. Einem Bericht von The Athletic zufolge könnte Guardiola die Skyblues am Saisonende verlassen, Chelsea-Coach Enzo Maresca soll der heißeste Kandidat auf die Nachfolge sein.
Neben United und City werden indes mit Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool zwei weitere englische Schwergewichte als Semenyo-Interessenten genannt. Bei den Reds gilt der Ghanaer als Anwärter für die mögliche Nachfolge von Mohamed Salah. Der Ägypter ist bei den Reds nicht mehr unumstritten und sorgte zuletzt nach mehreren Bankplätzen mit Kritik an Trainer Arne Slot für Negativschlagzeilen.
Antoine Semenyo nicht beim Afrika-Cup im Einsatz
Semenyo machte sich einst bei Bristol City in der zweiten englischen Liga einen Namen, wechselte Anfang 2023 dann für rund zehn Millionen Euro Ablöse nach Bournemouth. Bei den Cherries avancierte der gebürtige Londoner zu einem der interessantesten Offensivspieler der Premier League und liefert auch diese Saison bisher wieder ab.
Aktuell steht Semenyo in 2025/26 bei sieben Toren und drei Assists in 15 Ligaspielen. Nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger mit sieben Partien ohne Scorerpunkt gelang ihm kürzlich beim wilden 4:4 gegen seinen möglicherweise künftigen Klub United mal wieder ein Tor. Semenyos Vertrag in Bournemouth läuft noch bis 2030, erst vergangenen Sommer hatte er beim Tabellen-13. der Premier League verlängert.
Da sich Ghana für den am Sonntag startenden Afrika-Cup in Marokko nicht qualifiziert hat, könnte United bei einem Transfer sofort auf Semenyo zurückgreifen. Bei der WM im kommenden Sommer sind die Ghanaer aber dabei, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada will auch Semenyo für Furore sorgen. In der Gruppenphase trifft die von Ex-Bundesligaprofi Otto Addo trainierte Mannschaft auf Panama, England und Kroatien.
- (C)Getty Images
Bald bei Manchester United? Antoine Semenyo im Steckbrief
- Geburtsdatum: 7. Januar 2000
- Alter: 25
- Geburtsort: London
- Verein: AFC Bournemouth
- Vertrag bis: 30. Juni 2030
- Premier-League-Spiele: 96
- Premier-League-Tore: 27
- Nationalspieler: Ghana (32 Länderspiele)