Der FC Liverpool hat ihn wohl als möglichen Nachfolger von Mohamed Salah auch im Auge: Manchester United will bei 70 Millionen Euro teurem Nationalspieler offenbar ernst machen

Im Werben um Semenyo ist United allerdings keineswegs alleine. Laut Telegraph und Fabrizio Romano buhlt allen voran Stadtrivale Manchester City ebenfalls um den ghanaischen Nationalspieler.

Sowohl United als auch City sollen demnach kürzlich Kontakt zu Semenyo aufgenommen haben, um über einen Januartransfer zu sprechen. United hoffe dabei darauf, dass die unklare Zukunft von City-Trainer Pep Guardiola den Offensivmann abschrecken könnte. Einem Bericht von The Athletic zufolge könnte Guardiola die Skyblues am Saisonende verlassen, Chelsea-Coach Enzo Maresca soll der heißeste Kandidat auf die Nachfolge sein.

Neben United und City werden indes mit Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool zwei weitere englische Schwergewichte als Semenyo-Interessenten genannt. Bei den Reds gilt der Ghanaer als Anwärter für die mögliche Nachfolge von Mohamed Salah. Der Ägypter ist bei den Reds nicht mehr unumstritten und sorgte zuletzt nach mehreren Bankplätzen mit Kritik an Trainer Arne Slot für Negativschlagzeilen.