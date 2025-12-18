Für den Fall eines Abschieds von Pep Guardiola hat Manchester City offenbar schon seine Fühler nach einem Nachfolger ausgestreckt. The Athletic berichtet nun von einem heißen Kandidaten.
Es wird wohl immer mehr mit seinem Abschied gerechnet: Manchester City hat angeblich schon einen Nachfolger von Pep Guardiola auserkoren
Maresca vor spektakulärer Rückkehr zu ManCity?
Demnach stünde Enzo Maresca vom FC Chelsea ganz oben auf der Liste der Skyblues. Eine Verpflichtung, die auf den zweiten Blick sogar naheliegend wäre. Der Italiener trainierte von 2020 bis 2021 die U23 von ManCity und war daraufhin sogar Assistent von Guardiola. Über Leicester City landete er 2024 schließlich in London.
Derweil scheint sich zu verdichten, dass Guardiola und ManCity nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen könnten. Erste Gerüchte über einen Ausstieg des Spaniers, obwohl dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, hatte es bereits im November gegeben. The Athletic beruft sich nun auf Quellen aus dem Klub-Umfeld, wonach zunehmend erwartet werde, dass der Spanier seinen Hut nehmen wird.
- Getty Images Sport
Trainiert Pep Guardiola nie wieder einen anderen Klub?
Für Guardiola ist es ohnehin schon ungewöhnlich, dass er ein Traineramt für eine derart lange Zeit bekleidet. Seit 2016 arbeitet er in Manchester. Zuvor waren es drei Jahre beim FC Bayern und vier als Cheftrainer beim FC Barcelona. Sollte er ManCity nun verlassen, würde er wohl eine lange Auszeit einlegen.
Im Mai sprach Guardiola gegenüber ESPN sogar von einem dauerhaften Abschied von der Fußballbühne: "Nach Ablauf meines Vertrags bei Manchester City werde ich aufhören. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen." Im Dezember zuvor hatte er hingegen angekündigt, er werde "kein anderes Team mehr übernehmen". Gleichzeitig ließ sich der 54-Jährige offen, eine Nationalmannschaft zu übernehmen.
Maresca führte Chelsea zum Klub-WM-Titel
Maresca von Chelsea loszueisen, wäre wohl jedoch kein günstiges Unterfangen. Der 45-Jährige besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2029 bei den Blues, inklusive der Option auf eine weitere Spielzeit. Laut Athletic genießt er in Manchester aber noch einen ausgezeichneten Ruf, an einer Ablösesumme würde eine Einigung aber wohl ohnehin nicht scheitern.
Nach dem Triumph in der ersten Ausgabe der neuen Klub-WM im Sommer spielt Chelsea unter Maresca eine bislang ordentliche Saison. In der Premier League rangieren die Londoner auf Platz vier, mit sechs Punkten Rückstand auf Guardiolas zweitplatziertes ManCity. In der Champions League haben die Blues zudem noch realistische Chancen, das Achtelfinal-Ticket auf direktem Wege zu buchen. Nach sechs von acht Spieltagen der Ligaphase stehen sie auf Rang 13.
Pep Guardiola: Seine Bilanzen als Cheftrainer
- FC Barcelona: 247 Spiele, 179 Siege, 47 Niederlagen, 21, Remis, Punkteschnitt von 2,36
- FC Bayern München: 161 Spiele, 124 Siege, 16 Niederlagen, 21 Remis, Punkteschnitt von 2,41
- Manchester City: 558 Spiele, 401 Siege, 69 Niederlagen, 88 Remis, Punkteschnitt von 2,28