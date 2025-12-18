Es wird wohl immer mehr mit seinem Abschied gerechnet: Manchester City hat angeblich schon einen Nachfolger von Pep Guardiola auserkoren

Demnach stünde Enzo Maresca vom FC Chelsea ganz oben auf der Liste der Skyblues. Eine Verpflichtung, die auf den zweiten Blick sogar naheliegend wäre. Der Italiener trainierte von 2020 bis 2021 die U23 von ManCity und war daraufhin sogar Assistent von Guardiola. Über Leicester City landete er 2024 schließlich in London.

Derweil scheint sich zu verdichten, dass Guardiola und ManCity nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen könnten. Erste Gerüchte über einen Ausstieg des Spaniers, obwohl dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, hatte es bereits im November gegeben. The Athletic beruft sich nun auf Quellen aus dem Klub-Umfeld, wonach zunehmend erwartet werde, dass der Spanier seinen Hut nehmen wird.