Das schaffte zuletzt Pep Guardiola! Hansi Flick ist beim FC Barcelona auf bemerkenswertem Erfolgskurs

Hansi Flick hat den FC Barcelona wiederbelebt. Jetzt will er mit den Katalanen in der Königsklasse an die alten Erfolge aus der Messi-Ära anknüpfen.

Endlich wieder große Bühne. Endlich wieder Champions League. Wenn Hansi Flick mit dem FC Barcelona seine Europa-Tournee startet, hat er sich zwei Termine besonders fett angestrichen. Zum einen den 23. Oktober 2024, natürlich. Das große Wiedersehen mit dem FC Bayern in Barcelona. Aber noch mehr dürfte der Fokus auf dem 31. Mai 2025 liegen. Dann nämlich steigt das Endspiel. Ausgerechnet in München. Jener Stadt also, in der Flick seine bislang größten Erfolge als Trainer feierte. Auch für die Barca-Fans ist München der ganz große Sehnsuchtsort. Seit dem letzten Königsklassen-Titelgewinn vor neun Jahren wartet der stolze Klub nun schon auf eine Final-Teilnahme, die großen Erfolge der Messi-Ära drohen allmählich zu verblassen.