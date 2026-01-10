"Wichtiger Fortschritt" im Transfer-Poker! Marc-Andre ter Stegen stellt wohl noch eine Bedingung für Abschied vom FC Barcelona

Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge gibt es diesbezüglich einen "wichtigen Fortschritt". Laut des Berichts soll der Schlussmann grundsätzlich bereit sein, Barcelona zu verlassen und sich dem interessierten FC Girona anzuschließen.

Ganz ohne Vorbehalte ist dieser Gedanke jedoch angeblich nicht: Ter Stegen verbindet einen Wechsel demnach mit klar definierten Voraussetzungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei offenbar eine zugesicherte Einsatzzeit.

Bei Barcelona ist der 33-Jährige aktuell hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny nur dritte Wahl, was seine Chancen auf einen Stammplatz in der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft erheblich schmälern könnte. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach betont, dass regelmäßige Spielpraxis dafür unerlässlich sei.