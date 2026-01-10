Rund um Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona und einen möglichen Winterwechsel zeichnen sich offenbar neue Bewegungen ab.
"Wichtiger Fortschritt" im Transfer-Poker! Marc-Andre ter Stegen stellt wohl noch eine Bedingung für Abschied vom FC Barcelona
Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge gibt es diesbezüglich einen "wichtigen Fortschritt". Laut des Berichts soll der Schlussmann grundsätzlich bereit sein, Barcelona zu verlassen und sich dem interessierten FC Girona anzuschließen.
Ganz ohne Vorbehalte ist dieser Gedanke jedoch angeblich nicht: Ter Stegen verbindet einen Wechsel demnach mit klar definierten Voraussetzungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei offenbar eine zugesicherte Einsatzzeit.
Bei Barcelona ist der 33-Jährige aktuell hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny nur dritte Wahl, was seine Chancen auf einen Stammplatz in der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft erheblich schmälern könnte. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach betont, dass regelmäßige Spielpraxis dafür unerlässlich sei.
Ter Stegen will wohl nicht auf Gehalt verzichten
Allerdings hängt eine Leihe nach Girona offenbar noch an einem weiteren Punkt: Laut der Sport, ist ter Stegen nicht gewillt, finanzielle Abstriche zu machen.
Genau darin liege "das größte Hindernis für den Transfer", heißt es. Barcelona soll verlangen, dass Girona bis zu 25 Prozent des Gehalts übernimmt - eine Summe, die der abstiegsbedrohte Klub offenbar nicht aufbringen kann.
Knieprobleme behinderten ter Stegen zuletzt
Barcas Sportdirektor Deco äußerte sich zuletzt am Rande der spanischen Supercopa im saudi-arabischen Jeddah bei Movistar zurückhaltend: "Es gibt nichts über die Zukunft zu sagen. Marc ist unser Spieler, er ist nach Saudi-Arabien gekommen, um Teil der Mannschaft zu sein. Er ist unser Spieler."
Der Keeper war zunächst mit den Katalanen gereist, musste die Reise wegen Knieproblemen jedoch vorübergehend abbrechen. Am Freitag meldete sich ter Stegen schließlich selbst zu Wort und gab grünes Licht.
Bei Barcelona kam ter Stegen in der laufenden Saison bisher nur einmal zum Einsatz - Mitte Dezember im Pokalspiel beim 2:0-Sieg gegen den Drittligisten CD Guadalajara. Trainer Hansi Flick setzt stattdessen auf Neuzugang Garcia als Stammkraft.
Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona: Zahlen und Fakten
- bei Barca seit: 2014
- Spiele: 423
- Vertrag bis: 30. Juni 2028