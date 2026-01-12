Kylian MbappeGetty Images
Christian Guinin

Respektloses Verhalten gegenüber Spielern des FC Barcelona? Kylian Mbappe sorgt nach Supercopa-Niederlage von Real Madrid für Wirbel

Ließ sich Kylian Mbappe nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zu einer despektierlichen Aktion hinreißen?

Kylian Mbappe hat nach der Clasico-Pleite von Real Madrid im Finale der Supercopa seine Teamkollegen offenbar dazu angewiesen, das Ehrenspalier für die Spieler des FC Barcelona zu verweigern.

Wie der spanische Journalist Alfredo Martinez berichtet und auch zahlreiche auf Social Media kursierende Clips suggerieren, bewegte der französische Superstar seine Mitspieler dazu, nach der Medaillen-Übergabe direkt in die Katakomben zu verschwinden und den siegreichen Katalanen die respektvolle Geste zu verwehren.

  • Real vs. Barca: Drei Tore in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit

    Die Barcelona-Spieler hatten den Real-Stars bei deren Entgegennahme der Medaillen unmittelbar zuvor noch Spalier gestanden und artig applaudiert. Mbappe schien mit der Situation äußerst unzufrieden zu sein. Immer wieder schimpfte und gestikulierte er wild in Richtung der Katalanen.

    Die Königlichen hatten das Finale des Superpokals am Sonntagabend knapp mit 2:3 verloren. Raphinha schoss Barcelona in der 36. Spielminute in Führung, ehe es wenig später in der Nachspielzeit dann so richtig zur Sache ging. 

    Vinicius Junior schnappte sich den Ball bei einem Konter der Madrilenen, lief auf der linken Seite im vollen Tempo und kämpfte sich mit einem Tunnel an Jules Kounde vorbei nach innen. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck vollendete er sein Traumsolo. Es war sein erster Treffer seit drei Monaten.

    • Werbung

  • Barcelona gewinnt drittes Finale in Folge gegen Real Madrid

    Barcas Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verwandelte Robert Lewandowski nach einem Traumpass von Pedri technisch anspruchsvoll einen Außenrist-Lupfer, der vom Innenpfosten ins Tor prallte. Doch es ging weiter: Nach einem Real-Eckball klärte Raphinha zunächst einen Kopfball von Dean Huijsen auf der Linie spektakulär an die Latte. Der Abpraller landete bei Gonzalo Garcia, der im Fallen die Kugel an die Latte, den Innenpfosten und ins Tor drosch. Mit der Szene endete zugleich die "Nachspielzeit von einem anderen Stern", wie es der Sportdigital-Kommentator treffend formulierte.

    Nach der Pause wurde es zunehmend ruppiger und am Ende dramatisch. Raphinha brachte die Katalanen knapp 20 Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße, doch in der Nachspielzeit - und in Überzahl - vergaben die Königlichen noch einmal zwei Riesenchancen auf den Ausgleich. Frenkie de Jong hatte wegen eines Tacklings mit offener Sohle gegen den eingewechselten Mbappe die Rote Karte gesehen (90.+1).

    Barca behielt somit im dritten Finale gegen Real Madrid in Folge die Oberhand. Auch das ist historisch. Ebenso baute Hansi Flick seine Final-Serie bei den Katalanen aus. Der ehemalige Bundestrainer gewann auch sein achtes Endspiel als Coach.

  • Barcelona vs. Real Madrid: Die letzten Spiele

    • FC Barcelona vs. Real Madrid 3:2 (Supercopa)
    • Real Madrid vs. FC Barcelona 2:1 (LaLiga)
    • FC Barcelona vs. Real Madrid 4:3 (laLiga)

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

Spanien Copa del Rey
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Spanien Copa del Rey
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0