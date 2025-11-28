2014er Weltmeister Shkodran Mustafi imponiert an Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl insbesondere ein Aspekt seines Spiels, den er schon länger verinnerlicht hat.
"Das macht er nicht erst, seit er bei Kompany ist": Weltmeister hebt eine Qualität von Bayern Münchens Lennart Karl ganz besonders hervor
- Getty Images
Shkodran Mustafi kennt Bayern Münchens Lennart Karl von den DFB-Junioren
"Dass er dieses Potenzial jetzt so schnell im Herrenbereich abrufen kann, ist für mich beeindruckend. Und es geht nicht nur um das Offensivspiel – seine Qualitäten dort kannte jeder –, sondern auch um das Defensivverhalten", lobte Mustafi in "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" bei Sky vor allem Karls unermüdliche Arbeit nach hinten. "Ich habe schon damals in der U17 gesehen, dass er auch dort konsequent zurückmarschiert ist. Das macht er nicht erst, seit er bei Bayern und Kompany ist. Das steckt in ihm", erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter. "Er will den Ball haben. Wenn er ihn verliert, holt er ihn sich sofort wieder zurück."
Karls leidenschaftliche Defensivarbeit wurde unter anderem zuletzt gegen Freiburg offensichtlich. Nach dem frühen 0:2-Rückstand hatte er nicht nur offensiv das Heft in die Hand genommen, sondern auch mit der einen oder anderen Grätsche in der eigenen Hälfte den Funken vom Rasen auf die Ränge überspringen lassen.
Mustafi, der seine Karriere 2024 beendet hatte, arbeitete bei der deutschen U17-Nationalmannschaft eng mit Karl zusammen. Im Juli 2024 hatte Mustafi dort unmittelbar nach dem Ende seiner Laufbahn als Co-Trainer begonnen und lernte das Bayern-Juwel kennen. Mittlerweile laufen sich beide bei der U21 wieder über den Weg: Mustafi stieg im August zum dortigen Assistenzcoach auf, Karl debütierte Mitte November in der U21 und erzielte in seinen ersten beiden Einsätzen gleich drei Tore.
Wird Lennart Karl sogar noch Thema für die WM?
Bei den Bayern hat sich der 17-Jährige in den ersten Monaten der laufenden Saison in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany etabliert. Nach einigen überzeugenden Jokereinsätzen stand Karl zuletzt regelmäßig in der Startelf, zauberte beispielsweise beim 6:2 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende einen Gala-Auftritt auf den Rasen und erzielte unter der Woche beim 1:3 bei Arsenal sehenswert das Münchener Tor.
"Wenn er so weitermacht, dann hat er einen richtig geilen Weg vor sich", prophezeit Mustafi dem offensiven Mittelfeldspieler eine rosige Zukunft. Karl habe mit seinen Leistungen "bewiesen, dass er es kann", lobte der 33-Jährige: "Wenn die Mannschaft ihn braucht, wenn der Trainer ihn braucht, wenn der Trainer dieses Spielerprofil für das nächste anstehende Spiel braucht, dann soll der spielen."
Aufgrund seiner rasanten Entwicklung wurde jüngst sogar über einen möglichen Platz für Karl im deutschen WM-Kader im kommenden Sommer spekuliert. "Ich probiere einfach, Vollgas zu geben. Dann muss ich schauen, was Julian (Nagelsmann, d. Red.) macht. Daher hoffe ich, dass es klappt", sagte der Edeltechniker nach seiner starken Vorstellung gegen Freiburg bei DAZN.
- Getty Images Sport
Vincent Kompany weiß genau, wie er mit Bayern-Juwel Lennart Karl umgehen muss
Karl hat in dieser Saison bisher 15 Pflichtspieleinsätze für Bayern absolviert, dabei gelangen ihm vier Tore und zwei Assists. Trainer Kompany weiß derweil ganz genau, wie er mit dem Hochbegabten umgehen muss.
"Ich finde es sehr wichtig, dass der Junge diese Phase genießt. Und wenn da viel Hype kommt, ist das okay. Aber er muss einfach nur sein Umfeld behalten und Fußball genießen. Wenn es mal nicht so läuft wie heute, dann muss er wissen, dass wir ihn auch dann unterstützen werden. Wir gehen mit diesem Hype nicht mit, sondern wir schauen einfach nur, dass er die beste Version von Lennart Karl wird. Im Moment macht er das sehr gut. Aber wenn es mal weniger läuft, kann er weiterhin als normaler Junge wachsen und dann immer wieder seine Chancen nutzen, wie er das momentan tut", erklärte der Belgier nach dem Freiburg-Spiel ausführlich.
Ob Karl am Samstag gegen den FC St. Pauli ein drittes Mal in Folge in der Startelf steht, ist indes noch offen. Einen Jokereinsatz wird der deutsche U21-Nationalspieler aber wohl mindestens bekommen.
Lennart Karl in der Saison 2025/26: Seine bisherigen Leistungsdaten
- Einsätze Bundesliga: 9
- Tore / Assists Bundesliga: 2 / 2
- Einsätze Champions League: 3
- Tore / Assists Champions League: 2 / 0
- Einsätze DFB-Pokal: 2
- Tore / Assists DFB-Pokal: 0 / 0