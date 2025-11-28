"Das macht er nicht erst, seit er bei Kompany ist": Weltmeister hebt eine Qualität von Bayern Münchens Lennart Karl ganz besonders hervor

"Dass er dieses Potenzial jetzt so schnell im Herrenbereich abrufen kann, ist für mich beeindruckend. Und es geht nicht nur um das Offensivspiel – seine Qualitäten dort kannte jeder –, sondern auch um das Defensivverhalten", lobte Mustafi in "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" bei Sky vor allem Karls unermüdliche Arbeit nach hinten. "Ich habe schon damals in der U17 gesehen, dass er auch dort konsequent zurückmarschiert ist. Das macht er nicht erst, seit er bei Bayern und Kompany ist. Das steckt in ihm", erklärte der ehemalige deutsche Nationalspieler weiter. "Er will den Ball haben. Wenn er ihn verliert, holt er ihn sich sofort wieder zurück."

Karls leidenschaftliche Defensivarbeit wurde unter anderem zuletzt gegen Freiburg offensichtlich. Nach dem frühen 0:2-Rückstand hatte er nicht nur offensiv das Heft in die Hand genommen, sondern auch mit der einen oder anderen Grätsche in der eigenen Hälfte den Funken vom Rasen auf die Ränge überspringen lassen.

Mustafi, der seine Karriere 2024 beendet hatte, arbeitete bei der deutschen U17-Nationalmannschaft eng mit Karl zusammen. Im Juli 2024 hatte Mustafi dort unmittelbar nach dem Ende seiner Laufbahn als Co-Trainer begonnen und lernte das Bayern-Juwel kennen. Mittlerweile laufen sich beide bei der U21 wieder über den Weg: Mustafi stieg im August zum dortigen Assistenzcoach auf, Karl debütierte Mitte November in der U21 und erzielte in seinen ersten beiden Einsätzen gleich drei Tore.