"Ich hoffe, dass es klappt": FC Bayerns Shooting-Star Lennart Karl spricht über WM

In der jüngsten Länderspielpause war Karl erstmals bei der U21 dabei, Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der WM-Qualifikation noch auf den Shootingstar verzichtet. Wenn es nicht klappe mit der WM, "dann muss es immer weitergehen", sagte Karl nun: "Oder es wird halt wieder die U21 wie letztes Mal."

Die Lobeshymnen von allen Seiten sind dem Youngster jedenfalls nicht verborgen geblieben. "Ich hoffe, ich begeistere jeden. Es macht mich glücklich, wenn jeder gut über mich redet", sagte Karl, nachdem er gegen Freiburg einen Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet hatte, bei Sky: "Ich traue mich einfach sehr viel. Ich habe keine Angst vor den Gegenspielern."