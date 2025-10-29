Borussia Dortmund will bekanntlich alles daran setzen, den 2027 auslaufenden Vertrag von Offensivspieler Karim Adeyemi vorzeitig zu verlängern. Dabei wird der BVB laut Sport Bild jedoch gezwungen sein, etwas zuzulassen, was man bei der Borussia inzwischen nur in absoluten Ausnahmefällen macht.
Das macht der BVB normalerweise nicht mehr! Ohne ein bestimmtes Detail ist eine Vertragsverlängerung von Karim Adeyemi wohl "quasi ausgeschlossen"
WAS IST PASSIERT?
Dem Bericht zufolge will Adeyemis Berater Jorge Mendes in den Verhandlungen auf eine Ausstiegsklausel bestehen. Es sei "quasi ausgeschlossen", dass Adeyemi in einem neuen langfristigen Vertrag, der bis mindestens 2030 datiert sein soll, darauf verzichtet.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Da der BVB den deutschen Nationalspieler unbedingt halten will, wird er für ihn voraussichtlich eine Ausnahme machen. Normalerweise ist Dortmund darum bemüht, um Ausstiegsklauseln herum zu kommen und setzt diese nur in Ausnahmefällen wie beispielsweise einst bei Erling Haaland oder aktuell bei Serhou Guirassy ein.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Adeyemi hat unter Trainer Niko Kovac eine Konstanz in seinen Leistungen entwickelt, die ihm zuvor in dieser Form abgegangen war. Der 23-Jährige ist absoluter Leistungsträger, kam diese Saison bisher in elf Einsätzen auf drei Tore und drei Assists.
WIE GEHT ES WEITER?
Nach dem dramatischen Weiterkommen im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt am Dienstag ist der BVB am Freitag wieder in der Bundesliga gefordert. Adeyemi und Co. sind dann beim kriselnden FC Augsburg zu Gast.