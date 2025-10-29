Das Ende der Zusammenarbeit wäre folgerichtig! Ein BVB-Star bereitet beim Pokal-Coup gegen Eintracht Frankfurt neue Sorgen

Ein Kovac-Team nicht im Achtelfinale? Das hat es schließlich noch nie gegeben. Der 54-Jährige überstand auch in seiner siebten Saison, in der er einen Verein im Pokal betreute, stets die ersten beiden Runden. Das ist in diesem Jahrtausend ein Unikum unter den Trainern.

Kein Unikum ist dagegen, dass der BVB auch bei den Hessen eine beinahe unterirdische erste Halbzeit spielte. Matchwinner Gregor Kobel, der im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß hielt, argumentierte später bei Sky mit dem schwierigen Stadion und der großartigen Kulisse in Frankfurt, weshalb die Dortmunder nicht zum ersten Mal in jüngerer Vergangenheit extrem mühsam in die Partie fanden.

Null Schüsse aufs Tor verzeichnete die Borussia zur Pause. Auch nach dem schnellen Ausgleich in Halbzeit zwei mangelte es an klaren Torchancen. "Wir sind hinten ganz gut, können vorne ein bisschen mehr Tore schießen", sagte Kovac vor Anpfiff mit Blick auf die Bilanz im Tagesgeschäft Bundesliga.