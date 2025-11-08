"Das ist irrelevant": Sportdirektor Deco nimmt Hansi Flick nach heftiger Kritik an Spielweise des FC Barcelona in Schutz

Barcelona durchläuft derzeit keine einfache Phase. Seit neun Partien schaffte man es nicht mehr, ohne Gegentor zu bleiben, das letzte Zu-Null-Spiel gelang Ende September bei einem 3:0 gegen Getafe. Vor dem enttäuschenden Remis in Brügge sorgte bereits die 1:2-Niederlage im Clasico bei Real Madrid für einen Dämpfer, in LaLiga rennt man den Königlichen mit fünf Punkten Rückstand hinterher. In der Champions League muss man sich zudem in den kommenden Wochen strecken, um es unter die Top-8 der Ligaphasen-Tabelle und damit direkt ins Achtelfinale zu schaffen.

"Vergangene Saison haben wir auch schwierige Zeiten durchgemacht und waren in der Lage, sie zu überwinden", beruhigte Deco die Gemüter und erinnerte an die zurückliegende Spielzeit, in der man Meister und Pokalsieger wurde und in der Champions League das Halbfinale erreichte. Unter anderem setzt er darauf, dass aktuell verletzt ausfallende Eckpfeiler wie Pedri oder Raphinha demnächst auf den Platz zurückkehren können. "Wir haben es letzte Saison geschafft und werden das auch diese Saison tun", betonte Deco. "Nur mit harter Arbeit und Hingabe kann man die Dinge wieder umkehren."

Vor kurzem hatte auch Flick selbst nach den kritischen Stimmen betont, an seinen Grundsätzen trotz der Probleme festhalten zu wollen: "Wir können darüber reden, alles zu ändern, aber ich bin nicht der Trainer dafür. Wir können es so machen, dass wir uns hinten verbarrikadieren und dann im letzten Drittel verteidigen. Oder wir setzen unseren Weg fort, folgen unserer Philosophie und machen die Dinge besser", stellte der deutsche Coach klar und unterstrich, weiterhin so auftreten zu wollen, "wie es unserer DNA entspricht. Wir sind Barca".

Die nächsten drei Punkte wollen Flick und Co. am Sonntagabend einsammeln. Dann ist Barca in LaLiga bei Celta Vigo zu Gast und braucht dringend einen Sieg, um an Real dranzubleiben.