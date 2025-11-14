"Das ist bis heute noch nicht rausgekommen": Ole Gunnar Solskjaer verrät den Grund für Jadon Sanchos Fehlstart bei Manchester United

"Wir wollten den nächsten Schritt machen und etwas Neues im Angriffsdrittel hinzufügen", erklärte Solskjaer bei The Overlap zu Uniteds Entscheidung, im Sommer 2021 satte 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho an Borussia Dortmund zu überweisen. "Wir wollten Spieler, die Abwehrreihen aufbrechen können - und Jadon konnte uns das mit seinen Fähigkeiten im Dribbling und Kombinationsspiel auf engem Raum rund um den Sechzehner herum geben."

Dass Sanchos Zeit bei United von Anfang an unter keinem guten Stern stand, hatte dann auch mit Pech zu tun, wie Solskjaer verriet: "Bevor er zu uns kam, ging er in den Urlaub und zog sich dabei eine Ohrinfektion zu. Er musste ins Krankenhaus und tat sich in den ersten rund zehn Tagen bei uns wirklich sehr schwer, bevor er überhaupt ins Training einsteigen konnte. Das ist bis heute noch nicht rausgekommen."