Manchester Uniteds früherer Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer hat einen bisher unbekannten Grund dafür enthüllt, warum es für Offensivspieler Jadon Sancho bei den Red Devils von Beginn an nicht wie gewünscht lief.
"Das ist bis heute noch nicht rausgekommen": Ole Gunnar Solskjaer verrät den Grund für Jadon Sanchos Fehlstart bei Manchester United
Jadon Sanchos Start bei United wurde von einer Infektion erschwert
"Wir wollten den nächsten Schritt machen und etwas Neues im Angriffsdrittel hinzufügen", erklärte Solskjaer bei The Overlap zu Uniteds Entscheidung, im Sommer 2021 satte 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho an Borussia Dortmund zu überweisen. "Wir wollten Spieler, die Abwehrreihen aufbrechen können - und Jadon konnte uns das mit seinen Fähigkeiten im Dribbling und Kombinationsspiel auf engem Raum rund um den Sechzehner herum geben."
Dass Sanchos Zeit bei United von Anfang an unter keinem guten Stern stand, hatte dann auch mit Pech zu tun, wie Solskjaer verriet: "Bevor er zu uns kam, ging er in den Urlaub und zog sich dabei eine Ohrinfektion zu. Er musste ins Krankenhaus und tat sich in den ersten rund zehn Tagen bei uns wirklich sehr schwer, bevor er überhaupt ins Training einsteigen konnte. Das ist bis heute noch nicht rausgekommen."
- Getty Images Sport
Jadon Sancho kam erst rund um Solskjaers Entlassung in Form
Auch unglücklich für Sancho: Solskjaer, der ihn zu United holte, wurde Ende November 2021 entlassen. "Ich kam nicht wirklich dazu, so richtig mit ihm spielen zu können", blickte der Norweger zurück. "Als er allmählich in Form kam, war ich schon so gut wie weg."
Nach seiner Ohrinfektion aus dem Sommer konnte sich Sancho in der Saison 2021/22 erst nach und nach in Uniteds Startelf arbeiten. Seine ersten beiden Tore für Manchester erzielte der Ex-BVB-Star kurioserweise in den zwei Spielen, die direkt auf Solskjaers Entlassung folgten. Sancho traf zunächst beim 2:0 in der Champions League bei Villarreal, wenige Tage später dann auch beim 1:1 in der Liga beim FC Chelsea. Verantwortet wurden die beiden Partien jeweils von Interimstrainer Michael Carrick.
Jadon Sancho: Nur die Rückkehr zum BVB brachte neue Hoffnung
So richtig durchstarten sollte Sancho im Old Trafford allerdings nie und zu Beginn der Saison 2023/24 flog er nach einem Disput mit dem damaligen Trainer Erik ten Hag aus dem Kader. Die beste Zeit seit seinem United-Wechsel hatte der Engländer dann, als er in der Rückrunde 2023/24 per Leihe nach Dortmund zurückkehrte.
Danach wurde Sancho weder beim FC Chelsea (2024/25) noch bis dato bei Aston Villa glücklich. Uniteds Premier-League-Rivale hat den 25-Jährigen eigentlich noch bis Saisonende ausgeliehen, aufgrund der schwachen Leistungen Sanchos denkt man aber angeblich über einen vorzeitigen Leihabbruch im Januar nach.
Da der 23-malige englische Nationalspieler auch bei United, wo sein Vertrag nächsten Sommer ausläuft, keine Zukunft mehr hat, wurde zuletzt über eine erneute Rückkehr zum BVB spekuliert. Dortmund soll Sanchos Situation jedenfalls genau im Blick haben und der Spieler wäre wohl zu einem Gehaltsverzicht bereit.
- Getty
Jadon Sanchos Leistungsdaten für Manchester United
- Spiele: 83
- Tore: 12
- Assists: 6
- Vertrag bis: 30. Juni 2026 (aktuell an Aston Villa verliehen)