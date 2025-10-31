Abgesehen von seiner halbjährigen Leihe zum BVB in der Rückrunde 2023/24 ist Jadon Sanchos Karriere in den vergangenen Jahren gewaltig ins Stocken geraten. Auch bei Aston Villa, das den Offensivspieler bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen hat, läuft es bisher überhaupt nicht rund und vor kurzem kassierte Sancho die Höchststrafe, nach Einwechslung später wieder ausgewechselt zu werden.
"Er hat ein tolles Verhältnis zu Dortmund": Kriselndem Superstar wird dringend eine Rückkehr zum BVB empfohlen
WAS WURDE GESAGT?
Der ehemalige englische Nationalstürmer Emile Heskey legt seinem Landsmann daher nahe, es noch einmal in Dortmund zu probieren: "Jadon hat ein tolles Verhältnis zu Dortmund in der Bundesliga, das ist also eine Richtung, die er einschlagen könnte", betonte Heskey bei 10bet. Er führte aus: "Als er damals auf Leihbasis zurückging, stand er im Champions-League-Finale. Das ist also möglich – und man würde meinen, dass er immer dorthin zurückkehren kann, vor allem ablösefrei."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Sancho war 2017 als 17-Jähriger von Manchester City nach Dortmund gewechselt und entwickelte sich beim BVB zu einem der besten jungen Offensivspieler der Welt. 2021 legte Manchester United dann 85 Millionen Euro Ablöse für den Superdribbler auf den Tisch, der die Erwartungen im Old Trafford allerdings nicht erfüllen konnte.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Daher war es dem BVB auch möglich, Sancho im Januar 2024 per Leihe zurückzuholen. Nach einer starken Rückrunde des Engländers inklusive Einzug ins Champions-League-Finale konnte Dortmund eine feste Verpflichtung jedoch nicht stemmen. Im kommenden Sommer könnte das anders sein, da Sanchos Vertrag bei United am Saisonende ausläuft und der 25-Jährige dann ablösefrei wechseln kann.