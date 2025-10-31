"Er hat ein tolles Verhältnis zu Dortmund": Kriselndem Superstar wird dringend eine Rückkehr zum BVB empfohlen

Der ehemalige englische Nationalstürmer Emile Heskey legt seinem Landsmann daher nahe, es noch einmal in Dortmund zu probieren: "Jadon hat ein tolles Verhältnis zu Dortmund in der Bundesliga, das ist also eine Richtung, die er einschlagen könnte", betonte Heskey bei 10bet. Er führte aus: "Als er damals auf Leihbasis zurückging, stand er im Champions-League-Finale. Das ist also möglich – und man würde meinen, dass er immer dorthin zurückkehren kann, vor allem ablösefrei."