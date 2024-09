Champions League ab 2024/25: Wann finden die Playoffs zur K.o.-Phase statt?

In der Champions League gibt es ab dieser Saison Playoffs zur K.o.-Runde. Wann diese stattfinden, erfahrt ihr hier.

Die Champions League wird in der Saison 2024/25 in einem neuen Modus ausgespielt. Das bringt natürliche einige Veränderungen mit sich.

Neu ist unter anderem, dass die Gruppenphase durch eine Ligaphase mit 36 (bisher 32 in der Gruppenphase) Mannschaften ersetzt wird. In dieser werden alle Teilnehmer in einer Gesamttabelle gerankt.

Nach Abschluss der Ligaphase, in der jede Mannschaft acht Partien bestreitet, ziehen die besten acht Mannschaften direkt ins Achtelfinale ein, während für die Teams auf dem Plätzen 25 bis 36 der internationale Wettbewerb für diese Saison beendet ist.

Und was passiert mit den Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24? Das zeigt euch GOAL.