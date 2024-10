Champions League bei Prime: Welches Spiel zeigt / überträgt Amazon als nächstes im LIVE STREAM und live im TV?

Pro Spieltag ist eine Partie aus der Champions League live und exklusiv bei Prime zu sehen. Welche steht dabei als nächstes auf dem Programm?

Größtenteils sind es zwei Sender, die die Champions League in Deutschland live übertragen: DAZN und Prime. Lediglich das Finale wird im Free-TV übertragen, das CL-Endspiel ist stets bei DAZN und ZDF zu sehen.

Zuvor werden auch in der Champions-League-Saison 2024/25 die allermeisten Spiele live bei DAZN übertragen. Allerdings wird eine Partie pro Spieltag nicht bei DAZN gezeigt, sondern exklusiv bei Prime.

Der Streamingdienst von Amazon darf sich in jeder CL-Woche ein Topspiel am Dienstag heraus picken, das dann nirgendwo anders live zu sehen ist. In diesem Artikel halten für Euch stets darüber auf dem Laufenden, welches Champions-League-Spiel als nächstes exklusiv bei Prime läuft.