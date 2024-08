Champions League Auslosung, Lostöpfe: Die möglichen Gegner von FC Bayern, BVB, VfB Stuttgart und RB Leipzig

Mit Spannung wird die erste Auslosung der neuen Champions League erwartet. Klar ist schonmal, welche Teams sich qualifiziert haben.

Am Donnerstag steigt um 18 Uhr die Auslosung zur Vorrunde der Champions League. Diese wird in diesem Jahr erstmals in einer Ligaphase ausgetragen, ehe es in die K.o.-Runde geht.

Nicht nur der Modus der Königsklasse ist neu, auch die Anzahl der Teilnehmer hat sich verändert: Statt bisher 32 Teams messen sich nun 36 Mannschaften mit dem Ziel, das Finale von München zu erreichen und dort den begehrten Henkelpott zu gewinnen. Darunter sind mit Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, dem FC Bayern, RB Leipzig und dem BVB auch fünf deutsche Vertreter.

Seit Mittwochabend steht endgültig fest, welche Klubs an der Champions League 2024/25 teilnehmen. Die letzten Playoff-Partien sind absolviert und nun ist auch klar, wie die vier Lostöpfe aussehen, aus denen jeder Verein am Donnerstag jeweils zwei Gegner zugelost bekommt.