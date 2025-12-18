Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Nico Schlotterbeck BVBgetty

BVB vs. Gladbach live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach kostenlos im Stream und Fernsehen?

Der 15. Spieltag der Bundesliga wird morgen mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Mönchengladbach eröffnet. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Morgen, Freitag 19. Dezember, wird der 15. Spieltag der Bundesliga mit der Begegnung Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach eingeläutet. Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund, der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch, wo die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

    Tolle Nachrichten für alle Fußballfans: Die morgige Partie zwischen Dortmund und Gladbach wird live im Free-TV von Sat.1 übertragen. Die Live-Berichterstattung beginnt schon um 19.50 Uhr aus dem Signal Iduna Park. Matthias Opdenhövel führt durch das Programm, er wird von den Experten Markus Babbel und Lars Stindl unterstützt. Die Partie wird von Jonas Friedrich kommentiert. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr außerdem auch auf ran.de und bei JOYN.

    Außerdem wird das Freitagabendspiel auch von Sky ausgestrahlt. Die Übertragung im Pay-TV beginnt schon um 19.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport News, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1. Britta Hofmann moderiert die Vorberichte, Hansi und Cornelius Küpper sind als Kommentatoren im Einsatz. Alle Sky-Abonnenten haben zudem Zugriff auf den Livestream in der App SkyGo und bei WOW.

  • Eugen Polanski Gladbach 2025getty

    Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: News

    Die Dortmunder konnten die Ausrutscher von Leipzig und den Bayern letzte Woche nicht ausnützen und spielten selbst nur 1:1 gegen den SC Freiburg. Ramy Bensebaini hatte den BVB in der ersten Hälfte in Führung gebracht, doch nach einer Roten Karte an Jobe Bellingham musste die Mannschaft von Niko Kovac noch den Ausgleich hinnehmen.

    Im Anschluss war Nationalspieler Nico Schlotterbeck ziemlich angefressen und kritisierte seine eingewechselten Teamkollegen zu wiederholten Male scharf. Nach der CL-Partie hatte er dies noch öffentlich getan, nun zumindest nur intern. Dennoch soll es daraufhin zu einer lautstarken Diskussion mit Serhou Guirassy gekommen sein.

    Somit stehen die Schwarzgelben nach 14 Spieltagen bei 29 Zählern auf Platz drei, punktegleich mit RB auf dem zweiten Rang. Der Rückstand auf Bayern München beträgt schon neun Punkte.

    Die Gladbacher haben ihren katastrophalen Saisonstart hinter sich gelassen und liegen nach einer starken Phase mit 16 Punkten auf dem elften Platz. 

    Letzten Samstag gab es für das Team von Eugen Polanski jedoch eine bittere 1:3-Niederlage zuhause gegen den VfL Wolfsburg. Die Fohlen mussten somit nach fünf Ligaspielen in Serie ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz gehen.

    Die Gladbacher werden aber wieder auf Tim Kleindienst verzichten müssen. Der Stürmer war erst kürzlich von seiner schweren Knieverletzung zurückgekehrt, muss nun aber wieder wochenlang pausieren.

  • Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München14122051:114038
    2RB Leipzig1492329:161329
    3Borussia Dortmund1485124:121229
    4Bayer Leverkusen1482430:191126
    5TSG Hoffenheim1482429:20926
    6VfB Stuttgart1481525:22325
    7Eintracht Frankfurt1473429:29024
    81. FC Union Berlin1453619:23-418
    9SC Freiburg1445521:23-217
    101. FC Köln1444622:23-116
    11Bor. Mönchengladbach1444618:22-416
    12SV Werder Bremen1444618:28-1016
    13VfL Wolfsburg1443720:24-415
    14Hamburger SV1443715:24-915
    15FC Augsburg1441917:28-1113
    16FC St. Pauli1432913:26-1311
    171. FC Heidenheim 18461432913:30-1711
    181. FSV Mainz 051414913:26-137

0