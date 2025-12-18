BVB vs. Gladbach live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach kostenlos im Stream und Fernsehen?

Die Dortmunder konnten die Ausrutscher von Leipzig und den Bayern letzte Woche nicht ausnützen und spielten selbst nur 1:1 gegen den SC Freiburg. Ramy Bensebaini hatte den BVB in der ersten Hälfte in Führung gebracht, doch nach einer Roten Karte an Jobe Bellingham musste die Mannschaft von Niko Kovac noch den Ausgleich hinnehmen.

Im Anschluss war Nationalspieler Nico Schlotterbeck ziemlich angefressen und kritisierte seine eingewechselten Teamkollegen zu wiederholten Male scharf. Nach der CL-Partie hatte er dies noch öffentlich getan, nun zumindest nur intern. Dennoch soll es daraufhin zu einer lautstarken Diskussion mit Serhou Guirassy gekommen sein.

Somit stehen die Schwarzgelben nach 14 Spieltagen bei 29 Zählern auf Platz drei, punktegleich mit RB auf dem zweiten Rang. Der Rückstand auf Bayern München beträgt schon neun Punkte.

Die Gladbacher haben ihren katastrophalen Saisonstart hinter sich gelassen und liegen nach einer starken Phase mit 16 Punkten auf dem elften Platz.

Letzten Samstag gab es für das Team von Eugen Polanski jedoch eine bittere 1:3-Niederlage zuhause gegen den VfL Wolfsburg. Die Fohlen mussten somit nach fünf Ligaspielen in Serie ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Platz gehen.

Die Gladbacher werden aber wieder auf Tim Kleindienst verzichten müssen. Der Stürmer war erst kürzlich von seiner schweren Knieverletzung zurückgekehrt, muss nun aber wieder wochenlang pausieren.