BVB, Aufstellung: Wie spielt Borussia Dortmund im nächsten Spiel?

Der BVB hat in der Saison 2023/24 wie immer hohe Ambitionen. Hier könnt Ihr jede Aufstellung von Dortmund nachschauen.

Borussia Dortmund will sich in der Saison 2023/24 unbedingt noch für die Champions League qualifizieren - und gleichzeitig in der Königsklasse in der aktuellen Spielzeit so weit wie möglich kommen.

Der Kader muss also auch in der Breite gut aufgestellt sein. Dafür wurden Niclas Füllkrug, Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer im Sommer neu verpflichtet. Zudem kam im Januar Jadon Sancho zurück zum BVB.

Hier bei GOAL könnt Ihr die BVB-Aufstellung in jedem Pflichtspiel nachschauen. Auch Dortmunds voraussichtliche Aufstellung wird jeweils im Vorfeld der Partien eingefügt.