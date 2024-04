Amazon Prime oder DAZN: Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Atlético Madrid im LIVE STREAM und TV?

Champions-League-Viertelfinale, Rückspiel, Signal-Iduna-Park: Alles ist angerichtet für ein heißes Duell zwischen dem BVB und Atlético.

Borussia Dortmund empfängt am Dienstag (16. April) Atlético Madrid zum Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Der Anpfiff im Signal-Iduna-Park ertönt um 21 Uhr - und nach dem Ergebnis aus dem Hinspiel vor einer Woche ist alles offen.

In Spanien unterlag der BVB zwar mit 1:2, hofft vor heimischer Kulisse aber darauf, noch die Wende zu schaffen. Zumal man sich im Hinspiel mit zunehmender Spieldauer steigerte und am Ende sogar fast noch ein Remis mit nach Dortmund geholt hätte.

Es könnte also ein extrem spannender Champions-League-Abend in Dortmund werden. Wo läuft BVB vs. Atlético im LIVE-STREAM und TV?

Amazon Prime oder DAZN: Wo läuft BVB vs. Atlético Madrid im LIVE STREAM und TV? Uhrzeit und Datum

Spiel Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Datum Dienstag, 16. April 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund) Schiedsrichter Slavko Vincic (Slowenien)

Zeigt / Überträgt Amazon Prime oder DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. Atlético Madrid im LIVE STREAM und TV?

Amazon Prime oder DAZN: Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Atlético Madrid im LIVE STREAM? News vor dem Spiel und Aufstellungen

BVB-News

Der BVB feierte am vergangenen Wochenende einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Im Rennen um die Champions-League-Plätze hat Dortmund damit weiterhin alles in der eigenen Hand.

Getty Images

Nur zu gerne würde die Elf von Trainer Edin Terzic jetzt natürlich in der Königsklasse ins Halbfinale einziehen. Und dank des Treffers von Sébastien Haller zum 1:2 kurz vor Schluss des Hinspiels in Madrid vergangene Woche geht der BVB mit einer Ausgangsposition ins Rückspiel vor den eigenen Fans, die viel Raum zum Träumen lässt.

Die Aufstellung des BVB

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff versorgen wir Euch hier mit der heutigen Aufstellung von Borussia Dortmund.

News zu Atlético Madrid

Für Atlético sah es im Hinspiel nach einer halben Stunde schon so aus, als könnte man möglicherweise frühzeitig den Einzug ins Halbfinale klar machen. Nun reisen die Spanier aber mit dem Gefühl nach Dortmund, dass noch längst nichts entschieden ist.

Getty Images

In der Liga feierte das Team von Trainer Diego Simeone am Wochenende einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen Girona. Damit konnte man Champions-League-Platz vier ein wenig festigen, Antoine Griezmann wurde mit einem Doppelpack zum Mann des Tages.

Die Aufstellung von Atlético Madrid

Auf welche Aufstellung Atlético in Dortmund setzt, erfahrt Ihr etwa eine Stunde vor Spielbeginn hier.

BVB vs. Atlético Madrid im LIVE STREAM und TV: DAZN oder Amazon Prime? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege BVB 3 Siege Atlético 3 Unentschieden 1 Letztes Duell Atlético vs. BVB 2:1 (10. April 2024, CL-Viertelfinalhinspiel)

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Atlético Madrid live im STREAM und TV? Nützliche Links zum Spiel