"Ich kenne den Klub in- und auswendig": BVB leiht Jadon Sancho von Manchester United aus

Bei United schon lange unten durch, will Jadon Sancho seiner Karriere nun in altbekannter Umgebung wieder Schwung verleihen.

WAS IST PASSIERT? Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie beide Klubs am Donnerstagmittag bekanntgaben, wird der Offensivspieler bis Saisonende von Manchester United an den BVB verliehen.

WAS WURDE GESAGT? Sancho, der das Trikot mit der Rückennummer 10 bekommt, erklärte: "Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'. Ich kenne den Klub in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen."

BVB-Sportchef Sebastian Kehl ergänzte: "Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Leihe kostet Dortmund dem Vernehmen nach rund vier Millionen Euro. Darin enthalten sind eine Leihgebühr und Teile von Sanchos Gehalt. Den Großteil des Salärs übernimmt wohl auch im kommenden Halbjahr weiterhin United.

Sancho steht in Manchester zwar noch bis 2026 unter Vertrag, hat bei dem englischen Topklub aber keine Zukunft mehr. Nach einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag ist der 23-Jährige seit Monaten suspendiert, sein letztes Spiel für United hatte er Ende August 2023 absolviert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nun will Sancho seiner Karriere beim BVB wieder neuen Schwung verleihen. Von 2017 bis 2021 hatte er bereits für die Westfalen gespielt und seinerzeit in 137 Einsätzen 50 Tore erzielt sowie 64 Assists geliefert. Im Sommer 2021 war er dann für 85 Millionen Euro zu United gewechselt.

Dort konnte Sancho die hohen Erwartunge allerdings nie wirklich erfüllen. Insgesamt lief er in den vergangenen zweieinhalb Jahren 82-mal für United auf, dabei gelangen ihm zwölf Tore und sechs Assists.