Wer zeigt / überträgt BVB bei PSG live? Champions League Halbfinale von Borussia Dortmund mit dem Probemonat bei Amazon Prime kostenlos im LIVE STREAM und TV sehen

Der BVB tritt am Dienstag zum Rückspiel im Champions-League-Halbfinale bei PSG an. Kann man das Spiel kostenlos live sehen?

Schafft es Borussia Dortmund tatsächlich nach Wembley? Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel vergangene Woche reist der BVB mit einer guten Ausgangsposition im Rücken zum Halbfinalrückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain.

Am Dienstag (7. Mai) um 21 Uhr ertönt der Anpfiff in der französischen Hauptstadt - und wer live vor dem Bildschirm dabei sein will, kann das exklusiv bei Prime tun. Nur der Streamingdienst zeigt / überträgt PSG gegen BVB im LIVE STREAM und live im TV.

Die gute Nachricht für alle Fans, die sich kurzfristig ein Abo zulegen wollen, um Paris gegen Dortmund live anschauen zu können: Amazon Prime hat für Neukunden einen Probemonat am Start, mit dem man das Angebot zunächst kostenlos testen kann. Nähere Informationen dazu gibt es in den weiteren Abschnitten.