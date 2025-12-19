Beim FC Barcelona hat eine brisante Entscheidung von Trainer Hansi Flick offenbar für Verwunderung gesorgt.
Brisante Entscheidung! Hansi Flick sorgte bei Verantwortlichen des FC Barcelona offenbar für Fragezeichen
Barcas Verantwortliche hatten wohl eher mit Szczesny gerechnet
Wie die Mundo Deportivo berichtet, sollen Barcas Verantwortliche erstaunt gewesen sein, dass Flick dem zuletzt lange verletzten Torhüter Marc-Andre ter Stegen im Copa-del-Rey-Spiel bei CD Guadalajara (2:0) am Dienstag zu seinem Comeback verhalf. Da der deutsche Keeper die Katalanen angesichts des eingebüßten Nummer-1-Status im Januar verlassen könnte, hatte man bei den Offiziellen eher mit einem Einsatz für Wojciech Szczesny anstelle von Stammbesetzung Joan Garcia gerechnet.
Flick hatte derweil angeblich eigentlich auch im Sinn, Szczesny spielen zu lassen. Der Pole setzte sich in einem Sechs-Augen-Gespräch mit Flick und ter Stegen allerdings laut Sportselbst dafür ein, dass nicht er, sondern der deutsche Nationaltorwart im Pokalspiel das Tor hüten darf.
- Getty Images Sport
Verlässt Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona im Januar?
Ter Stegen hatte schon einen Großteil der Vorsaison verletzungsbedingt verpasst. Nachdem er im Sommer dann seinen Stammplatz an Neuzugang Garcia verlor, unterzog sich der 33-Jährige einer Rücken-OP und fiel erneut monatelang aus. Seit kurzem ist ter Stegen wieder einsatzbereit und stand gegen Guadalajara erstmals seit knapp sieben Monaten wieder für die Blaugrana auf dem Platz.
Ter Stegens Zukunft in Barcelona ist aber weiterhin offen. Sein Vertrag ist zwar noch bis 2028 gültig, angesichts der sportlichen Situation könnte ein Abgang im Wintertransferfenster für ihn jedoch unumgänglich sein, um seinen Platz im Kasten der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Sommer nicht zu gefährden. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist klar kommuniziert, dass seine Nummer 1 über regelmäßige Spielpraxis im Verein verfügen muss, die ter Stegen bei Barca aber voraussichtlich nicht bekommen wird.
Über seine Pläne gab es zuletzt unterschiedliche Berichte, ein Wechsel ist weiterhin möglich. Tottenham Hotspur wurde dabei kürzlich als Interessent für ter Stegen genannt, auch türkische Spitzenklubs oder Manchester United könnten wohl noch zu einer Option werden. Sollte ter Stegen bei Barca bleiben und auf der Bank sitzen, wird aller Voraussicht nach Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim bei der WM Deutschlands Nummer 1 sein.
Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona
- Im Verein seit: 2014
- Vertrag bis: 30. Juni 2028
- Spiele für Barca: 423
- Wichtigste Titel mit Barca: Champions-League-Sieger (2015), Klub-Weltmeister, 6x Spanischer Meister, 6x Spanischer Pokalsieger