Brisante Entscheidung! Hansi Flick sorgte bei Verantwortlichen des FC Barcelona offenbar für Fragezeichen

Ter Stegen hatte schon einen Großteil der Vorsaison verletzungsbedingt verpasst. Nachdem er im Sommer dann seinen Stammplatz an Neuzugang Garcia verlor, unterzog sich der 33-Jährige einer Rücken-OP und fiel erneut monatelang aus. Seit kurzem ist ter Stegen wieder einsatzbereit und stand gegen Guadalajara erstmals seit knapp sieben Monaten wieder für die Blaugrana auf dem Platz.

Ter Stegens Zukunft in Barcelona ist aber weiterhin offen. Sein Vertrag ist zwar noch bis 2028 gültig, angesichts der sportlichen Situation könnte ein Abgang im Wintertransferfenster für ihn jedoch unumgänglich sein, um seinen Platz im Kasten der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Sommer nicht zu gefährden. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist klar kommuniziert, dass seine Nummer 1 über regelmäßige Spielpraxis im Verein verfügen muss, die ter Stegen bei Barca aber voraussichtlich nicht bekommen wird.

Über seine Pläne gab es zuletzt unterschiedliche Berichte, ein Wechsel ist weiterhin möglich. Tottenham Hotspur wurde dabei kürzlich als Interessent für ter Stegen genannt, auch türkische Spitzenklubs oder Manchester United könnten wohl noch zu einer Option werden. Sollte ter Stegen bei Barca bleiben und auf der Bank sitzen, wird aller Voraussicht nach Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim bei der WM Deutschlands Nummer 1 sein.