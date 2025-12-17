"Hat dem Verein viel gegeben": Hansi Flick spricht über Marc-Andre ter Stegens Comeback beim FC Barcelona - und dessen Zukunft

Die Freude dürfte dennoch nur kurz währen. Eine dauerhafte Rückkehr zwischen die Pfosten ist bei den Katalanen nicht zu erwarten. "Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben", sagte Trainer Hansi Flick zwar, aber: "Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel."

Stammtorwart Joan García war bei der Pflichtaufgabe geschont worden. Auch vor der nominellen Nummer zwei Wojciech Szczesny erhielt ter Stegen den Vorzug. Flick setzte so erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen. Damals hatte der DFB-Keeper beim 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal zwischen den Pfosten gestanden, ehe er sich einer erneuten OP am Rücken unterziehen musste.