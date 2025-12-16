FC Barcelona steht bei Comeback von Marc-Andre ter Stegen kurz vor einer Pokal-Blamage! Gegenwehr von Drittligist erst in der Schlussphase gebrochen

Trainer Hansi Flick schonte bei der Pflichtaufgabe auch seinen Stammtorwart Joan García und setzte erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen. Damals hatte der DFB-Keeper beim 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal zwischen den Pfosten gestanden, ehe er sich einer erneuten OP am Rücken unterziehen musste.

Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass der Klub ihn gerne verkaufen würde. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Spielpraxis verlangt, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder über einen Winterwechsel ter Stegens spekuliert. Sein Vertrag bei Barca läuft bis 2028.

"Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht", sagte Flick am Montag und nannte ter Stegen einen "fantastischen" Torhüter und Menschen: "Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich."