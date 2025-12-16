Fußball-Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen hat beim FC Barcelona ein halbes Jahr vor der WM ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Mit dem 33-Jährigen im Tor zog Barca trotz großer Probleme durch ein 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara ins Achtelfinale des spanischen Pokals ein.
FC Barcelona steht bei Comeback von Marc-Andre ter Stegen kurz vor einer Pokal-Blamage! Gegenwehr von Drittligist erst in der Schlussphase gebrochen
Ter Stegen hat bei Comeback für Barcelona wenig zu tun
Kapitän Ter Stegen hatte gegen den auf Defensive bedachten Außenseiter wenig zu tun und wurde erst in der 79. Minute erstmals ernsthaft geprüft. Kurz zuvor hatte Andreas Christensen (76.), wie ter Stegen einst bei Borussia Mönchengladbach, den Favoriten per Kopf erlöst. Marcus Rashford besorgte den Endstand (90.).
Barca tat sich ohne zahlreiche Topstars wie Pedri, Ferran Torres, Raphinha (alle Bank) oder Robert Lewandowski (Tribüne) in der Startelf schwer. Rashford (52.) vergab die beste Chance.
- Getty Images Sport
Geht Marc-Andre ter Stegen im Januar? "Es ist seine Entscheidung"
Trainer Hansi Flick schonte bei der Pflichtaufgabe auch seinen Stammtorwart Joan García und setzte erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen. Damals hatte der DFB-Keeper beim 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal zwischen den Pfosten gestanden, ehe er sich einer erneuten OP am Rücken unterziehen musste.
Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass der Klub ihn gerne verkaufen würde. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Spielpraxis verlangt, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder über einen Winterwechsel ter Stegens spekuliert. Sein Vertrag bei Barca läuft bis 2028.
"Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht", sagte Flick am Montag und nannte ter Stegen einen "fantastischen" Torhüter und Menschen: "Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich."
FC Barcelona mit Mühe weiter: Die Ergebnisse in der Copa del Rey am Dienstag
- SD Eibar - FC Elche 0:1
- Deportivo La Coruna - RCD Mallorca 1:0
- Sporting Gijon - FC Valencia 0:2
- CD Eldense - Real Sociedad 1:2
- CD Guadalajara - FC Barcelona 0:2