Nach fast sieben Monaten ohne Einsatz feierte Torhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona am Dienstag sein Comeback und stand beim Pokalspiel zwischen Barca und dem Drittligisten CD Guadalajara (2:0) zwischen den Pfosten. Trainer Hansi Flick hatte allerdings erneut ohne den Nationalspieler geplant, doch ausgerechnet sein direkter Konkurrent soll ihm den Vortritt gelassen haben.
Entgegen der Idee von Hansi Flick? Comeback von Marc-Andre ter Stegen wurde beim FC Barcelona wohl nur wegen eines Mitspielers möglich
Wie die spanische Sport berichtet, soll es wenige Stunden vor dem Pokalduell zu einem Treffen zwischen Flick und seinen Torhütern ter Stegen und Wojciech Szczesny gekommen sein. Stammtorwart Joan Garcia hatte die Auswärtsreise zwar ebenfalls angetreten, doch Flick hatte schon zuvor angekündigt, auf seine erste Wahl verzichten zu wollen. Garcia war auch nicht Teil der Diskussion.
Spanische Medien hatten bereits vor Anpfiff vermeldet, dass der deutsche Coach Garcia durch Szczesny ersetzen wollen würde und erneut plant, auf ter Stegen zu verzichten. Dies bestätigte auch die Sport erneut, doch in dem Gespräch soll Szczesny selbst vorgeschlagen haben, auf seinen Einsatz zu verzichten.
Der polnische Keeper soll argumentiert haben, dass ter Stegen der Kapitän der Mannschaft ist und sich den Einsatz verdient hat. Der Routinier sieht sich selbst als wichtigen Faktor in der Kabine, will aber nur spielen, wenn es die Umstände zwingend erfordern. In gewisser Weise beugte er mit seinem selbstlosen Verhalten einer erneut brisanten Situation vor.
- Getty Images Sport
Pflichtsieg für Barca bei überzeugendem Comeback von ter Stegen
Flick soll von der Geste sehr angetan gewesen sein und ließ sich verhältnismäßig leicht überzeugen. Auch wenn er nicht von Beginn an auf ter Stegen setzen wollte, galt er als sicher, dass sein Landsmann mental und physisch grundsätzlich bereit ist, wieder im Tor zu stehen. Bereits vor der Partie hatte er den 33-Jährigen als "fantastischen" Torhüter und Menschen gelobt.
Für den Schlussmann war es sein erstes Pflichtspiel für Barca seit dem 18. Mai und seiner Rücken-OP. Im Anschluss zeigte sich die Presse von seinem Comeback begeistert. Die Mundo Deportivo nannte ter Stegens Vorstellung "aufmerksam", die Sport kommentierte: "Er hatte zwar nicht viel zu tun, zeigte aber, dass er nach wie vor ein technisch versierter Torwart ist, der gerne Risiken eingeht und stets versucht, den Ball von hinten herauszuspielen."
Ter Stegen, der auch als Kapitän auflief, hatte gegen den Außenseiter wenig zu tun und wurde in der 79. Minute erstmals ernsthaft geprüft. Kurz zuvor hatte Andreas Christensen, wie ter Stegen einst bei Borussia Mönchengladbach, den Favoriten per Kopf erlöst (76.). Marcus Rashford besorgte den Endstand (90.).
- Getty Images
Wechselt ter Stegen im Winter? "Er entscheidet, nicht ich"
Trotz seiner guten Leistung wird ter Stegen nicht dauerhaft in das Tor des FC Barcelona zurückkehren. "Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben", sagte Flick zwar, stellte aber klar: "Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel."
Aufgrund mangelnder Einsätze und Spielpraxis bei Barca wird schon seit einiger Zeit über einen zeitnahen Wechsel des Keepers spekuliert, um seine Einsatzchancen für Deutschland bei der WM 2026 zu erhöhen. Sein Vertrag in Spanien läuft allerdings erst 2028 aus.
"Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht", hatte sich Flick bezüglich der Wechselabsichten seines Schützlings zuletzt aus der Verantwortung gezogen. "Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich."
Marc-Andre ter Stegens Statistiken beim FC Barcelona
Einsätze: 422
Zu-Null-Spiele: 175
Gegentore: 416
Titel: 16