Entgegen der Idee von Hansi Flick? Comeback von Marc-Andre ter Stegen wurde beim FC Barcelona wohl nur wegen eines Mitspielers möglich

Wie die spanische Sport berichtet, soll es wenige Stunden vor dem Pokalduell zu einem Treffen zwischen Flick und seinen Torhütern ter Stegen und Wojciech Szczesny gekommen sein. Stammtorwart Joan Garcia hatte die Auswärtsreise zwar ebenfalls angetreten, doch Flick hatte schon zuvor angekündigt, auf seine erste Wahl verzichten zu wollen. Garcia war auch nicht Teil der Diskussion.

Spanische Medien hatten bereits vor Anpfiff vermeldet, dass der deutsche Coach Garcia durch Szczesny ersetzen wollen würde und erneut plant, auf ter Stegen zu verzichten. Dies bestätigte auch die Sport erneut, doch in dem Gespräch soll Szczesny selbst vorgeschlagen haben, auf seinen Einsatz zu verzichten.

Der polnische Keeper soll argumentiert haben, dass ter Stegen der Kapitän der Mannschaft ist und sich den Einsatz verdient hat. Der Routinier sieht sich selbst als wichtigen Faktor in der Kabine, will aber nur spielen, wenn es die Umstände zwingend erfordern. In gewisser Weise beugte er mit seinem selbstlosen Verhalten einer erneut brisanten Situation vor.