Der FC Liverpool steht offenbar kurz davor, seine Defensive mit Joel Ordonez von Club Brügge zu verstärken. Das berichtet der Mirror.
Bringt er Deutschland bei der WM zur Verzweiflung? FC Liverpool holt wohl Eckpfeiler einer schier unüberwindbaren Defensive
Liverpool erhält wohl den Zuschlag: Auch Chelsea war an Joel Ordonez dran
Demnach könnte der Transfer bereits in den kommenden Tagen final eingetütet werden. Auch der FC Chelsea galt als interessiert, hat sich laut Mirror mittlerweile aber aus dem Poker um Ordonez zurückgezogen.
Damit ist der Weg für die Reds frei, die wohl zunächst rund 40 Millionen Euro Ablöse nach Brügge überweisen. Inklusive Bonuszahlungen könne sich die Summe aber rasch auf bis zu knapp 50 Millionen Euro erhöhen, heißt es. Ordonez' Vertrag beim belgischen Topklub wäre noch bis 2029 gültig.
- Getty Images
FC Liverpool braucht Verstärkung im Abwehrzentrum
Mit seiner Robustheit und allen voran seiner Wucht in Luftzweikämpfen soll Ordonez zuletzt entstandene Unzulänglichkeiten in Liverpools Defensive beheben. Der englische Meister wollte im vergangenen Sommer zunächst Marc Guehi von Crystal Palace für das Abwehrzentrum verpflichten, der Deal scheiterte aber in letzter Sekunde am Veto von Palace-Trainer Oliver Glasner. Stattdessen kam mit Giovanni Leoni ein junger Innenverteidiger für die Zukunft aus Parma, der 19-jährige Italiener fällt mit einem Kreuzbandriss aber noch lange aus.
Hinzu kommt die unklare Zukunft von Ibrahima Konate, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängert hat und im Sommer möglicherweise ablösefrei zu Real Madrid wechselt. Mit der Verpflichtung von Ordonez würde Liverpool für dieses Szenario schon jetzt vorbauen.
Ärgert Joel Ordonez bei der WM das DFB-Team?
Ordonez war 2022 von Independiente del Valle aus seinem Heimatland Ecuador nach Brügge gewechselt. Bei den Belgiern empfahl er sich zunächst über das B-Team für höhere Aufgaben, mittlerweile ist der 21-Jährige die größte Stütze in Brügges Defensive. Vor allem über konstant starke Leistungen in der Champions League machte Ordonez in den vergangenen eineinhalb Jahren europaweit auf sich aufmerksam. Bislang lief er insgesamt 18-mal in der Königsklasse auf.
Zudem ist Ordonez seit gut einem Jahr gesetzt in der Nationalmannschaft Ecuadors. Bemerkenswert: In den acht Qualifikationsspielen zur WM 2026, in denen er in der Startelf stand, kassierte Ecuador gerade mal ein einziges Gegentor. Unter anderem gab es dabei ein 0:0 gegen Brasilien und 1:0-Siege gegen Weltmeister Argentinien oder das starke Kolumbien. In allen drei Partien war Ordonez, der bisher insgesamt 14 Länderspiele absolviert hat, Teil eines hochkarätigen Abwehrverbundes an der Seite von PSG-Star Willian Pacho und Arsenals Piero Hincapie.
Mit ihrer Defensivstärke wollen die Ecuadorianer bei der WM im kommenden Sommer unter anderem Deutschland zur Verzweiflung bringen. Am 25. Juni treffen Ordonez und Co. zum Abschluss der Vorrunde auf das DFB-Team, weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Curacao.
- AFP
Bald beim FC Liverpool? Joel Ordonez im Steckbrief
- Alter: 21
- Geburtsort: Guayaquil (Ecuador)
- Position: Innenverteidiger
- Verein: Club Brügge (seit 2022, Vertrag bis 2029)
- Vorherige Station: Independiente del Valle
- Pflichtspiele für Brügge: 104 (4 Tore)
- Nationalspieler: Ecuador (14 Länderspiele)