Bringt er Deutschland bei der WM zur Verzweiflung? FC Liverpool holt wohl Eckpfeiler einer schier unüberwindbaren Defensive

Ordonez war 2022 von Independiente del Valle aus seinem Heimatland Ecuador nach Brügge gewechselt. Bei den Belgiern empfahl er sich zunächst über das B-Team für höhere Aufgaben, mittlerweile ist der 21-Jährige die größte Stütze in Brügges Defensive. Vor allem über konstant starke Leistungen in der Champions League machte Ordonez in den vergangenen eineinhalb Jahren europaweit auf sich aufmerksam. Bislang lief er insgesamt 18-mal in der Königsklasse auf.

Zudem ist Ordonez seit gut einem Jahr gesetzt in der Nationalmannschaft Ecuadors. Bemerkenswert: In den acht Qualifikationsspielen zur WM 2026, in denen er in der Startelf stand, kassierte Ecuador gerade mal ein einziges Gegentor. Unter anderem gab es dabei ein 0:0 gegen Brasilien und 1:0-Siege gegen Weltmeister Argentinien oder das starke Kolumbien. In allen drei Partien war Ordonez, der bisher insgesamt 14 Länderspiele absolviert hat, Teil eines hochkarätigen Abwehrverbundes an der Seite von PSG-Star Willian Pacho und Arsenals Piero Hincapie.

Mit ihrer Defensivstärke wollen die Ecuadorianer bei der WM im kommenden Sommer unter anderem Deutschland zur Verzweiflung bringen. Am 25. Juni treffen Ordonez und Co. zum Abschluss der Vorrunde auf das DFB-Team, weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Curacao.