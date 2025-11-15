Kurios! FC Liverpool hat als Alternativen zu Marc Guehi zwei Verteidiger im Visier, die den gleichen Namen tragen

Es hieß, die Reds haben aktuell im Werben um den 25-Jährigen bessere Karten als der deutsche Rekordmeister, für den angeblich die Verlängerung mit Upamecano die erste Option ist. Sollte sich der Abgang des Franzosen abzeichnen, müssten die Münchner allerdings darauf vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können.

In Sachen Liverpool tauchte zuletzt zudem das Gerücht auf, dass man bereit sei, über 100 Millionen Euro für Inter Mailands Innenverteidiger Alessandro Bastoni (26) auf den Tisch zu legen. Der Linksfuß steht aktuell noch bis 2028 unter Vertrag. Der 40-malige italienische Nationalspieler war bereits vor acht Jahren für etwa 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Nerazzurri gewechselt.

Sollte Liverpool erneut so viel Geld ausgeben, würden sich die Gesamtausgaben in dieser Saison für neue Spieler auf weit über 500 Millionen Euro belaufen. Aktuell stehen sie bei etwas über 480 Millionen Euro.

Florian Wirtz war im Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Kurz darauf wurde diese Summe beim Transfer von Alexander Isak überboten. Für den Mittelstürmer aus Schweden überwiesen die Reds 145 Millionen Euro an Newcastle United.

Zudem kamen Hugo Ekitike aus Frankfurt (95 Millionen), Milos Kerkez vom AFC Bournemouth (46,9 Millionen), Jeremie Frimpong aus Leverkusen (40 Millionen) und Leoni aus Parma (31 Millionen) an die Anfield Road.