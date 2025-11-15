Nachdem es zuletzt hieß, im Rennen um Marc Guehi von Crystal Palace laufe es auf ein Transfer-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool hinaus, haben die Reds offenbar auch zwei Alternativen zum 25-Jährigen im Blick. Das Kuriose dabei: Beide Spieler tragen denselben Nachnamen.
Kurios! FC Liverpool hat als Alternativen zu Marc Guehi zwei Verteidiger im Visier, die den gleichen Namen tragen
Liverpool beobachtet wohl Ordonez-Duo
Informationen der englischen Zeitung Daily Mail zufolge hat Liverpool Joel Ordonez vom Club Brügge intensiv beobachtet. Die Scouts des LFC sollen demnach von dessen Physis und seiner taktischen Intelligenz beeindruckt gewesen sein. Der ecuadorianische Innenverteidiger hat sich in Belgien schnell einen Namen gemacht. Der 21-Jährige wird von mehreren Vereinen als Spieler angesehen, der das nötige Potenzial hat, sich zu einem modernen Spitzenverteidiger zu entwickeln.
Er ist jedoch nicht der einzige Ordonez auf der Liste von Liverpool. Deinner Ordonez, aufstrebendes Nachwuchstalent bei Independiente del Valle aus Ecuador, das bereits Spieler wie Moises Caicedo, Piero Hincapie und Kendry Paez hervorgebracht hat, wird laut dem Bericht ebenfalls beobachtet. Obwohl der erst 16-Jährige eher als langfristiges Projekt denn als sofortiger Kandidat für die erste Mannschaft angesehen wird, haben Scouts ihn als den wohl besten Spieler seiner Altersgruppe in ganz Südamerika bezeichnet.
Guehi-Deal zu Liverpool wäre beinahe zustande gekommen
Guehi wäre bereits um ein Haar im Sommer nach Liverpool gewechselt. Die Klubs waren sich bereits über den Transfer einig und auch der Spieler selbst hatte den Vertragsbedingungen zugestimmt. Nur Palace-Trainer Oliver Glasner hatte etwas dagegen und drohte englischen Medienberichten zufolge mit seinem sofortigen Rücktritt für den Fall, dass Guehi kurzfristig abgegeben wird.
Der Klub entschied sich dann um und machte mit Guehi weiter, auch wenn seitdem klar ist, dass der Spieler nach der Saison ablösefrei gehen wird, denn eine Verlängerung kam für Guehi angesichts der hochkarätigen Interessenten nicht mehr in Frage.
Geht die Liverpooler Shoppingtour bei Bastoni weiter?
Es hieß, die Reds haben aktuell im Werben um den 25-Jährigen bessere Karten als der deutsche Rekordmeister, für den angeblich die Verlängerung mit Upamecano die erste Option ist. Sollte sich der Abgang des Franzosen abzeichnen, müssten die Münchner allerdings darauf vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können.
In Sachen Liverpool tauchte zuletzt zudem das Gerücht auf, dass man bereit sei, über 100 Millionen Euro für Inter Mailands Innenverteidiger Alessandro Bastoni (26) auf den Tisch zu legen. Der Linksfuß steht aktuell noch bis 2028 unter Vertrag. Der 40-malige italienische Nationalspieler war bereits vor acht Jahren für etwa 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Nerazzurri gewechselt.
Sollte Liverpool erneut so viel Geld ausgeben, würden sich die Gesamtausgaben in dieser Saison für neue Spieler auf weit über 500 Millionen Euro belaufen. Aktuell stehen sie bei etwas über 480 Millionen Euro.
Florian Wirtz war im Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Kurz darauf wurde diese Summe beim Transfer von Alexander Isak überboten. Für den Mittelstürmer aus Schweden überwiesen die Reds 145 Millionen Euro an Newcastle United.
Zudem kamen Hugo Ekitike aus Frankfurt (95 Millionen), Milos Kerkez vom AFC Bournemouth (46,9 Millionen), Jeremie Frimpong aus Leverkusen (40 Millionen) und Leoni aus Parma (31 Millionen) an die Anfield Road.
Marc Guehi in der Saison 2025/26 bei Crystal Palace
- Spiele: 18
- Spielminuten: 1591
- Tore: 1
- Assists: 3